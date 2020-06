L’interprète de Elsa Korr dans Jojo Rabbit se voit offrir le rôle de la danseuse américaine Joy Womack, deuxième ballerine de l’Histoire à être diplômée de la prestigieuse Bolchoï Ballet Academy.

La jeune star révélée par la satire du nazisme de Taika Waititi, Jojo Rabbit, s’apprête à faire ses premiers pas dans un nouveau rôle, celui de la danseuse de ballet classique américaine Joy Womack dans Joika, le biopic qui lui est consacré.

D’après les informations de Deadline, l’actrice néo-zélandaise âgée de 20 ans apparue pour la première fois sur grand écran en 2014 dans le troisième volet du Hobbit de Peter Jackson, sera supervisée par Womack en personne.

La jeune femme de 26 ans qui a récemment rejoint le Boston Ballet après un détour par la Corée, est seulement la deuxième Américaine à avoir obtenu un diplôme du programme de formation principal de l’exigeante Bolchoï Ballet Academy. Le film s’appliquera à retracer l’intense formation de la danseuse dans cet univers impitoyable, portée par sa passion et les premiers émois de sa jeunesse.

Le coproducteur Tim Haslam décrit le biopic comme une œuvre inspirante pour la jeune génération, qui figure parmi les premiers projets à disposer du feu vert de l’industrie du cinéma néo-zélandaise pressenti pour être présenté au Marché virtuel du film de Cannes : « Joika consiste à dénicher et à encourager le talent, et les sacrifices faits pour réaliser des rêves. […] le public fera l’expérience de chaque étape de son voyage vers la perfection. ».

Aux commandes du long-métrage produit par Anonymous Content, le réalisateur et scénariste James Napier Robertson (The Dark Horse) s’attelle à préparer le film avec des effets numériques « novateurs », selon ses dires relayés par le site américain, pour pallier certains aspects du tournage compromis par les restrictions sanitaires.

Récemment aperçue dans la distribution de Lost Girls, sorti sur Netflix en mars dernier, Thomasin McKenzie a également un agenda bien rempli, puisque l’on retrouvera cette dernière à l’affiche de Top Gun : Maverick – prévu en décembre 2020 – et de Last Night in Soho, le prochain film d’Edgar Wright (Baby Driver) aux côtés d’Anya Taylor-Joy, thriller horrifique dont elle campera l’un des rôles principaux, Eloise, une jeune fille passionnée de mode qui se retrouve projetée à Londres dans les années 1960.