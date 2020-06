Kingsman revient dans un troisième volet narrant les origines du service secret d’élite, au début du XXe siècle. Le trailer du film de Matthew Vaughn qui sortira en septembre prochain offre un lot d’action musclée, le tout mené par Ralph Fiennes, Gemma Arterton et Rhys Ifans.

Les aventures de la célèbre agence d’espions d’élite britannique se poursuivent avec ce nouvel et troisième opus retraçant les prémices du Kingsman.

Ce prequel qui complète Kingsman : Services secrets (2015) et Kingsman : Le cercle d’or (2017), (adaptés des comics éponymes), est toujours réalisé par Matthew Vaughn, déjà aux commandes du diptyque, et revient aux débuts de l’agence de renseignement indépendante au cœur de la franchise.

Un démarrage endiablé pour les Britishs avec une première mission située au début du XXe siècle, durant la Première Guerre mondiale et les dernières années de la Russie impériale, où les héros vont devoir contrecarrer le plan machiavélique d’une bande de tyrans surentraînés.

Tout comme les deux précédents volets portés par Taron Egerton (Rocketman), Colin Firth et Mark Strong, Première mission s’appuie sur un casting première classe d’outre-Manche, avec en tête Ralph Fiennes, épaulé par Gemma Arterton (Une femme heureuse, The Voices), Charles Dance (Game of Thrones), Rhys Ifans (Good Morning England), Matthew Goode (A Single Man, Stoker), Djimon Hounsou (Blood Diamond) et Daniel Brühl (Rush). À leurs côtés des acteurs plus rares comme le non moins talentueux Tom Hollander (Pirates des Caraïbes) dans le rôle du tsar Nicolas II, et Harris Dickinson (Matthias & Maxime), dans la peau d’une jeune recrue.

La bande-annonce dévoilée par Disney ce 21 juin livre un aperçu du concentré d’action épique qui attend les spectateurs le 16 septembre prochain, entre scènes sur le front, dîner à la table du tsar et un duel avec Raspoutine (Rhys Ifans), les origines du Kingsman devraient encore offrir du flegme, du culot et du grand spectacle, le charme historique en plus.

The King’s Man – Première mission est attendu le 16 septembre 2020.