Le nouveau long-métrage de Quentin Dupieux se précise avec un premier extrait qui dévoile l’apparence de son héroïne, une énorme mouche.

Une mouche géante s’abreuve dans une piscine. Certes, la scène a moins d’allure que celle du T-Rex de Jurassic Park, mais n’en demeure pas moins exceptionnelle et suffit à susciter l’attente du prochain film de Quentin Dupieux.

Alors que son nouveau projet avec Alain Chabat (Incroyable mais vrai) vient d’être annoncé, le réalisateur qui se plaît à jouer avec les codes du cinéma américain dans ses ovnis qui subliment l’absurde (Rubber, Wrong Cops, Réalité, Au Poste !), s’attaque cette fois-ci au monstre cronenbergien.

Plus radicale et moins terrifiante que la métamorphose de Jeff Goldblum, la grosse mouche de Dupieux sera l’accessoire providentiel de Jean-Gab et Manu, deux nigauds joués par Grégoire Ludig et David Marsais, le duo du savoureux Palmashow. Après avoir découvert l’insecte géant coincé dans un coffre de voiture, les deux simplets s’essaieront au dressage afin d’en faire une poule aux œufs d’or.

Au casting de cette improbable comédie – certainement inclassable – un patchwork de talents hexagonaux ; Adèle Exarchopoulos, India Hair (Camille Redouble, Peur de rien, Mouche), le rappeur Roméo Elvis et Coralie Russier (Le Daim, Jusqu’à la garde, 120 battements par minute). De quoi se laisser tenter par le premier et court extrait proposé par Memento Films.

Rien d’extraordinaire et pourtant du jamais vu. Le teaser satisfait notre curiosité, attisée par la lecture du synopsis, en révélant l’apparence de la mouche. Une musique d’inspiration asiatique succède au plan, et nous met sur la piste d’une mouche-ninja. Verra-t-on l’insecte entraîné aux arts-martiaux par les deux humoristes, qui en 2013 consacraient un sketch aux espions japonais ? Une chose est sûre, tout est possible avec Quentin Dupieux.

Mandibules sortira le 2 décembre dans les salles françaises, distribué par Memento Films.