Le fameux Jour de la marmotte maintes fois vécu par Bill Murray pourrait revenir sur le petit écran, dans une nouvelle fiction consacrée à l’un des personnages secondaires de la comédie culte.

Les adeptes de films cultes risquent d’avoir une impression de déjà-vu. Et pour cause, Un jour sans fin, comédie romantique et fantastique d’Harold Ramis dans laquelle Bill Murray, présentateur météo, se retrouvait coincé dans une boucle temporelle, condamné à revivre la même journée au cœur d’une petite ville de Pennsylvanie.

Toutefois, le projet de série évoqué par l’acteur Stephen Tobolowsky, qui jouait le rôle Ned Ryerson, l’ancien camarade de classe du héros dans la version originale, ne devrait pas voir le retour de la star américaine. En revanche, Murray sera bien au casting de Ghostbusters : Afterlife, du très attendu The French Dispatch de Wes Anderson et du nouveau film de Sofia Coppola.

La rumeur d’un nouveau programme consacré au « Jour de la marmotte », événement couvert par le journaliste dans le film sorti en 1993, provient donc de Tobolowsky, lequel affirmait récemment dans un épisode du podcast The Production Meeting, avoir été approché par des producteurs pour reprendre le rôle de Ned sur le petit écran : « […] Je travaillais sur « The Goldbergs » ou « Schooled », une de ces émissions produites par Sony, et l’un des producteurs m’a vu et m’a dit : ‘Oh, Stephen ! Stephen ! Nous travaillons à une série télévisée « Le Jour de la marmotte ». Pourriez-vous être Ned ?’ », raconte le comédien, qui a accepté volontiers cette offre inattendue, avant que son interlocuteur lui précise qu’il s’agira de suivre ce qu’est devenu son personnage trente ans plus tard.

Agent d’assurance envahissant dans Un jour sans fin, Ned pourrait donc être à son tour le héros de sa propre boucle temporelle, concept qui a depuis fait ses preuves dans des opus comme Edge of Tomorrow (dont la suite est en préparation avec Tom Cruise), ou encore Palm Springs, comédie de Max Barbakow qui sortira prochainement sur Hulu.

L’idée d’une série autour d’Un jour sans fin n’est pas si incongrue, puisque Bill Murray et Stephen Tobolowsky ont déjà repris leurs rôles respectifs dans une publicité spéciale du Super-Bowl 2020 pour la marque de voiture Jeep. Un clip plutôt bien accueilli par le public.