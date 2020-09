Résumé : Cet ouvrage collectif est une réflexion sur le caractère « énigmatique » de l’image, sur sa capacité à cacher ce qu’en même temps elle expose. Cette face ésotérique a fasciné non seulement la peinture, mais aussi la littérature et le cinéma : l’image y est souvent le lieu d’un secret et, partant, d’un dévoilement possible. Ce volume est résolument pluridisciplinaire et il rassemble les contributions de spécialistes de littérature française et comparée, d’histoire des arts, d’études cinématographiques et de philosophie.

La question de l’image et de ses puissances énigmatiques convoquait une approche pluridisciplinaire à laquelle se prête parfaitement la structure collective du présent ouvrage. Placé sous la direction de Baptiste Villenave, maître de conférences en études cinématographiques à l’université de Caen Normandie, et de Julie Wolkenstein, maître de conférences en littérature comparée dans cette même université, cet ensemble propose de décrypter les secrets d’images multiples. Cinéma, littérature et peinture dévoilent ainsi l’intérêt scientifique de la dynamique du secret comme forme ludique et motif réflexif. D’On murmure dans la ville au voile de Carême de Haimburg en passant par Abyss, À cause d’un assassinat, ou le Da Vinci Code, les différentes contributions ont en commun une démarche centrifuge, partant d’exemples précis (plan, toile, ou corpus d’œuvres) pour émettre une réflexion qui interroge les fondements de la figure représentée. Entre le visible et l’in-vu, le secret se niche dans les plis de compositions singulières à même de servir les spéculations des auteurs. La prise en compte d’une constance va de pair avec l’observation d’un détail qui dépasse les limites du cadre (cinématographique et pictural) ou de la page pour prendre valeur d’une authentique révélation. Le caractère énigmatique que suppose chacune de ces analyses invite à une certaine liberté interprétative que soutient et régule une force théorique qui traverse l’ensemble de l’ouvrage. Le référencement savant assure ainsi les fondements d’une pensée dont la pluralité ne se risque jamais à la dispersion. De chapitre en chapitre, c’est le rapport à l’image qui condense l’ensemble des écrits rassemblés. Du spectateur au créateur, la représentation tisse un lien qui s’articule autour de la figuration et la vision d’un geste ou d’une posture, d’un contexte historique, d’une mouvance esthétique ou d’un courant de pensée (religieux, philosophique). Les Presses universitaires de Rennes ont par ailleurs pris soin d’illustrer chacune des contributions, enrichissant la lecture d’un cahier iconographique en couleurs dont l’excellente qualité sert indubitablement la démonstration des auteurs. Le lecteur, cinéphile ou non, prendra donc plaisir à découvrir certaines productions peu connues ou, au contraire, à réévaluer le caractère d’œuvres célèbres. Le secret parvient alors à se dévoiler tout en conservant le mystère de sa beauté.