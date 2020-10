Avis aux amoureux de science-fiction, le héros de la bande dessinée emblématique Buck Rogers se réveille au XXIe siècle pour de nouvelles aventures. Un ambitieux projet mené par le couple Don Murphy et Susan Montford, habitué des grosses productions du genre.

Alors que la nouvelle version de Dune par Denis Villeneuve est attendue avec impatience, le studio Legendary est sur le point de s’attaquer à un autre univers fondateur du space-opéra. Aux commandes du projet, le couple bien rodé de la société Angry Films, Don Murphy, producteur entre autres de la saga Transformers et de Gemini Man, et son épouse Susan Montford, connue pour des films comme Real Steel, Shoot’em up ou encore Splice.

Pour l’instant, Legendary n’a fait aucune annonce officielle, mais des sources ont informé The Wrap et The Hollywood Reporter que les négociations étaient sur le point d’aboutir. Il s’agit d’un long combat pour Legendary et Murphy. Cela fait des années que ce dernier tente d’obtenir les droits d’adaptation du personnage, mais il s’est retrouvé dans un imbroglio juridique face au Dille Family Trust, héritier du premier éditeur de Buck.

Mais qui est Buck Rogers ? En France, il est peut-être un peu moins connu que son petit cousin, Flash Gordon. Pourtant, il est considéré comme le premier héros de bande dessinée de science-fiction.

Sa première apparition a lieu dans une nouvelle intitulée The Armaggedon 2419 A.D, écrite par Philip Francis Nowlan et publiée dans le célèbre pulp Amazing Stories en 1928. Rogers est un inspecteur des mines de charbon qui, suite à un accident, se retrouve plongé dans un coma de cinq cents ans. Il se réveille dans un futur en proie à une guerre planétaire.

En 1929, l’éditeur John F. Dille récupère le personnage pour le décliner dans une série de comics. Dès lors, la popularité de Buck Rogers explose et se retrouve dans quantité de produits dérivés. Dans ces bandes dessinées apparaissent des concepts phares de la science-fiction, tels que le pistolet laser ou le jetpack.

Un premier serial est produit pour le cinéma en 1939. Dans les années 70, la licence profite du succès de Star Wars et se voit adaptée en série télévisée populaire sur NBC, avec Gil Gerard, dont le pilote, Buck Rogers au XXVe siècle, est sorti au cinéma en France.

Pour ce renouveau de la franchise, Legendary voit les choses en grand. Un projet plurimédia est envisagé. Outre le film, une série live et une série d’animation sont prévues. Un traitement que Legendary réservait à l’origine aux adaptations de l’univers La Tour Sombre de Stephen King, qui n’a pas vu le jour en raison de l’échec du film en salle.

Espérons que Buck de son côté saura s’adapter à ce curieux futur qu’est le XXIe siècle et séduire les nouveaux spectateurs.

Raphaël Mussard