Le réalisateur britannique Guy Ritchie a signé avec Paramount pour réaliser Ministry of Ungentlemanly Warfare, un film sur les premières opérations secrètes menées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Guy Ritchie, le réalisateur survitaminé, est essentiellement connu pour ses films de gangsters, comme Arnaques, Crimes et Botanique, Snatch et le récent The Gentlemen. Mais il a su aussi expérimenter d’autres genres. À l’image de l’heroic fantasy avec Le Roi Arthur, le film d’espionnage avec Code U.N.C.L.E ou encore le conte avec Aladdin de Disney. Le voilà parti désormais pour une nouvelle incursion en territoire inconnu, cette fois en zone de guerre.

Selon Deadline, il réalisera Ministry of Ungentlemanly Warfare pour Paramount. Il s’agit d’une adaptation du livre de Damien Lewis, Ministry of Ungentlemanly Warfare : How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops.

Le film retracera l’histoire des premiers commandos chargés d’opérations derrières les lignes ennemies. Une initiative de Churchill lorsque les forces britanniques se sont retrouvées acculées par les Allemands en Europe continentale. Le Premier ministre décide alors que la victoire ne s’obtient pas en jouant selon les règles de la guerre « convenable » et arrêter de se battre comme des « gentlemen ». Ainsi, sont envoyés en secret des hommes prêts à mourir lors de missions à haut risque, qui ont changé le cours de l’Histoire.

Ce projet est entre les mains de Paramount depuis 2015. La dernière version du scénario est signée par Arash Amel, qui a par ailleurs rédigé le biopic Fred & Ginger attendu sur Amazon. L’incontournable Jerry Bruckheimer est à la production via sa propre compagnie avec Chad Oman. Vanessa Joyce supervisera pour Paramount, et Ivan Atkinson sera producteur exécutif.

Avec un tel sujet entre les mains, Ritchie devrait livrer une oeuvre historique édifiante, voire son propre Inglourious Basterds. D’ici là, il retrouvera son vieux camarade Jason Statham pour Five Eyes, un film d’espionnage.

Raphaël Mussard