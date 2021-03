Cary Joji Fukunaga, réalisateur de True Detective et du prochain James Bond, Mourir peut attendre, prépare l’adaptation de Tokyo Ghost, une bande dessinée cyberpunk créée par Rick Remender et Sean Murphy.

Mourir peut attendre annonce le « titre prophétique » du prochain James Bond. Cette nouvelle réalisation de Cary Joji Fukunaga prend en effet bien son temps avant de sortir en salle. Bond est toujours confiné. Ce n’est pas le cas du cinéaste de Sin Nombre, Jane Eyre, Beast of No Nation et de la première saison de True Detective.

S’il est en train de tourner les trois premiers épisodes d’une série sur la Seconde Guerre mondiale, Masters of the Air, pour Amblin et Playtone, la société de Tom Hanks, son nouveau projet de long-métrage vient d’être dévoilé par The Hollywood Reporter. Il s’agira d’une adaptation de Tokyo Ghost.

Ce comic book est une série courte publiée par Image Comics, écrite par Rick Remender et illustrée par Sean Murphy. L’action se déroule en 2089 dans un futur où l’humanité est définitivement asservie par la technologie. Led Dent et Debbie Decay sont deux flics ultra-violents au service d’un pouvoir corrompu, drogués de virtuel comme les autres. Jusqu’au jour où une mission les amène dans les Jardins de Tokyo, seul endroit au monde dépourvu de connexion. Un univers quelque part entre Black Mirror, Judge Dredd et les œuvres de Frank Miller.

Rick Demender adaptera lui-même le scénario pour l’écran. Ce n’est pas sa première expérience en la matière, il est en effet, avec les frères Russo, l’auteur de la série Deadly Class, d’après une de ses bandes dessinées. Par ailleurs, une autre de ses œuvres, Fear Agent, est en développement chez Point Grey, la compagnie de Seth Rogen et Evan Goldberg. Il est aussi l’auteur de The Last Days of American Crime, récemment transposé en long-métrage sur Netflix.

Tokyo Ghost sera porté par Legendary Pictures. Cary Fukunaga sera également à la production avec Hayden Lautenbach via leur société Parliament of Owls. Jon Silk les accompagne avec sa nouvelle maison de production Silk Mass.

Rendez-vous donc dans le futur pour découvrir cette incursion de Fukunaga dans la science-fiction.

Raphaël Mussard