François Ozon est en préparation de son prochain long-métrage, avec l’adaptation d’une œuvre de Rainer Werner Fassbinder, qui marquera sa première collaboration avec Isabelle Adjani.

Le cinéaste, reparti bredouille aux César avec Eté 85, s’apprête à adapter des Larmes amères, une pièce de théâtre de Rainer Werner Fassbinder que ce dernier avait déjà portée sur grand écran en 1972 via Les larmes amères de Petra Von Kant, avec Margit Carstensen, Hanna Schygulla et Irm Hermann.

Ozon retrouve ainsi l’univers de Fassbinder. Son film Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, avec Ludivine Sagnier, récompensé d’un Teddy Award à la Berlinale en 2000, était également l’adaptation d’une pièce du metteur en scène allemand.

L’histoire se concentre sur une créatrice de mode, Petra Von Kant, et sa relation toxique avec Marlene, son assistante, qu’elle prend un malin plaisir à humilier. Leur quotidien se trouve bouleversé par l’arrivée de Karin, une belle jeune femme, qui se destine à une carrière dans le mannequinat et que Petra Von Kant aimera passionnément. Dans ce huis clos cruel, Fassbinder découpe au scalpel les sentiments et ne laisse aucun personnage indemne. Sélectionné à la Berlinale en 1972, le film brasse des thèmes forts, comme les rapports de dépendance et de mépris, l’abandon et la solitude, ou encore le sadomasochisme.

Selon Variety, cette nouvelle version de Petra Von Kant sera davantage une adaptation personnelle qu’un remake, et marquera la première collaboration entre Isabelle Adjani et François Ozon. L’actrice incarnera la muse du cinéaste bavarois qui sera interprété par Denis Ménochet (Grâce à Dieu).

Après Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Charlotte Rampling, Isabelle Huppert ou encore Emmanuelle Béart, Ozon étoffe ainsi sa liste de grandes actrices françaises passées devant sa caméra. Il lui reste encore à conquérir Juliette Binoche et Marion Cotillard.

Le tournage de Petra Von Kant, produit par la société d’Ozon, Foz Productions, devrait débuter cette semaine. D’ici là, son prochain long métrage, Tout s’est bien passé, tiré du roman d’Emmanuèle Bernheim, avec Sophie Marceau dans le rôle principal, est prévu dans les salles courant 2021.

Odile Lefranc

Extrait de Les larmes amères de Petra Von Kant