Zoë Kravitz fera ses débuts derrière la caméra avec Pussy Island, qui mettra en vedette Channing Tatum dans la peau d’un magnat de la technologie vivant sur une île tropicale mystérieuse.

Zoë Kravitz s’apprête à réaliser son tout premier film, Pussy Island, coécrit à quatre mains avec E.T. Feigenbaum. Ce projet, qui sera présenté au Marché du Film à Cannes 2021, mettra en vedette Channing Tatum (Magic Mike, Magic Mike XXL, Logan Lucky).

Selon Deadline, ce thriller de genre se concentrera sur la jeune Frida, une serveuse à la vie monotone dont le quotidien bascule lorsqu’elle rencontre un riche entrepreneur et philanthrope, Slater King (Channing Tatum). À mesure qu’elle apprend à connaitre cet homme et l’environnement dans lequel il évolue, elle se sent mal à l’aise. Sa visite sur l’île privée de ce milliardaire ne va rien arranger. Il y a quelque chose de terrifiant derrière la façade luxueuse.

Kravitz a déclaré : « Il y a plusieurs éléments du genre du thriller, mais aussi de la comédie, du drame et un véritable aspect sentimental ».

À seulement 32 ans, la fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonet a déjà plusieurs cordes à son arc. On a pu la voir dans les deux saisons de la minisérie Big Little Lies en jeune mère de famille professeure de yoga, qui vit mal le lourd secret d’un groupe de mères aisées californiennes. Mais aussi dans les superproductions X-Men : Le commencement, Mad Max Fury Road ou encore Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald. On a pu l’entendre dans Spider-Man : New Generation, où elle double le personnage de Mary Jane, et dans Lego Batman : Le film, où elle prête sa voix à Catwoman, avant de l’interpréter dans le reboot de The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, attendu sur nos écrans en 2022. Elle est également chanteuse et a sorti trois EP, dont le dernier remonte à 2018.

De son côté, Channing Tatum est resté discret depuis un moment. Sa dernière apparition au cinéma était en 2017, avec Kingsman : Le Cercle d’Or. Ce nouveau rôle sera bien différent puisque la réalisatrice en herbe a confié qu’elle avait écrit le rôle de Slater spécifiquement pour lui.

Si on sait déjà qu’il interprétera le rôle du riche entrepreneur, le rôle de Frida reste sans interprète pour l’instant. Zoë Kravitz n’envisage pas de s’en emparer, préférant se concentrer ici sur la réalisation et l’écriture.

Le projet n’a pour le moment aucune date de tournage.





Maxence-Yahia Lequere