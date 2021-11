Après six ans d’absence, l’acteur américain revient devant et derrière la caméra avec une comédie dramatique centrée sur l’amitié entre un ranger et un chien.

Depuis sa dernière apparition dans Kingsman : Le Cercle d’or, Channing Tatum (Jupiter : Le Destin de l’univers, Foxcatcher) s’est fait discret, n’enchaînant que des projets de doublage, comme La Grande Aventure Lego 2, Yéti et Compagnie…

Pendant un temps annoncé à la réalisation du projet Gambit de l’univers X-Men, finalement abandonné, l’acteur passe de l’autre côté de la caméra avec un film plus terre à terre et sentimental.

Dog suit le ranger Briggs qui, pour revenir sur le terrain, doit faire ses preuves en emmenant Lulu, un berger belge malinois, aux funérailles de son maître, le sergent Rodriguez. Légèrement lunatique, cette chienne en fera voir de toutes les couleurs au ranger durant leur road trip le long de la côte pacifique. Tout au long du chemin, ils apprendront qu’il faut parfois lâcher prise afin de trouver le bonheur.

La bande-annonce de ce film, coréalisé avec son producteur Reid Carolin (Magic Mike, Logan Lucky), montre un travail de la caméra efficace, sans prétention ou véritable magnificence des paysages traversés. L’histoire reste simple mais ne manquera assurément pas d’émouvoir grâce à un parcours initiatique entre un homme et son meilleur ami. La pointe de comédie entre la fougue d’un chien et de l’exaspération de son maître rappellera à certains Marley & moi avec Owen Wilson et Jennifer Aniston qui utilisait la même dynamique.

Q’orianka Kilcher (L’Aliéniste) et Jane Adams (Twin Peaks) graviteront autour de ce duo. La sortie en France n’a pas encore été annoncée bien qu’attendue aux États-Unis le 18 février 2022.

Emilie Bollache