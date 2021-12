L’agenda du réalisateur canadien s’alourdit un peu plus alors que son prochain projet, la transposition sur grand écran du roman Rendez-vous avec Rama, vient d’être dévoilé.

Il y a seulement quelques mois, Denis Villeneuve recevait le feu vert pour démarrer la deuxième partie de Dune, d’après le cycle de Frank Herbert. Malgré ce projet d’envergure, le cinéaste pense déjà à la suite puisqu’il s’attaquera, cette fois-ci, à Arthur C. Clarke, un autre grand écrivain de science-fiction.

Décédé en 2008, son roman le plus célèbre reste sans doute 2001, Odyssée de l’espace, adapté par Stanley Kubrick en 1968 et qui est encore à ce jour une référence d’épopée scientifique spatiale. Sa saga Rama est également reconnue dans le milieu de la science-fiction littéraire, si bien que les droits cinématographiques avaient été vendus en 2000 à Morgan Freeman. David Fincher était d’ailleurs pressenti à la réalisation avant que le projet ne soit abandonné en 2009.

C’est maintenant au tour de Denis Villeneuve de s’attaquer à ce roman paru en 1973 dans lequel une expédition scientifique est dépêchée dans le but d’explorer un mystérieux vaisseau cylindrique apparu dans le système solaire en 2130.

Suivi de trois autres romans coécrits avec Gentry Lee de 1989 à 1993, la saga Rama est considérée comme l’un des piliers de l’œuvre d’Arthur C. Clarke. Relatant la rencontre entre l’humanité et une espèce extraterrestre, Rendez-vous avec Rama (Rendezvous with Rama) est un éloge à la science et à la raison.

Des thèmes familiers pour Denis Villeneuve qui aborde la science-fiction, non pas tel un space opéra à la Star Wars, mais de manière plus raisonnée. À l’instar de Premier Contact avec Jeremy Renner (Avengers Endgame) et Amy Adams (Une Ode Américaine) en 2016 dans lequel il s’attardait sur un moyen de communiquer avec des extraterrestres plutôt que directement en venir aux explosions.

De quoi rassurer les fans quant à son traitement du roman. À l’heure actuelle, aucune information n’a été apportée concernant le nom d’un éventuel scénariste ou d’une date de mise en production. Néanmoins, il est fort à parier qu’il nous faudra attendre un certain temps puisque la seconde partie de Dune a été annoncée pour 2023.

Emilie Bollache