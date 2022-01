Cette semaine, le domicile de Nancy Thompson dans le film culte de Wes Craven a été acheté pour 2,98 millions de dollars.

Sorti en 1984, Les Griffes de la nuit suit un groupe d’adolescents terrorisé par un tueur d’enfants qui hante leurs rêves. Nancy Thompson, protagoniste principale, réside au 1428 Elm Street dans le sous-sol duquel ses parents ont caché l’arme de Freddy Krueger, un gant pourvu de lames de couteaux.

Située à Springwood dans l’Ohio, la résidence de style colonial construite en 1919 est, en réalité, basée au 1428 North Genesee Avenue à Los Angeles, lieu de tournage du film.

Facile d’accès, le quartier a vu de nombreux fans curieux de photographier devant la façade si reconnaissable de la demeure. Précédemment rachetée en 2006, elle a subi de nombreux rafraîchissements, effaçant toute ressemblance avec les films. Le principal changement est, sans doute, le rouge flamboyant de la porte d’entrée qui a laissé place à un noir discret.

Les plus observateurs auront également reconnu, sur les photos de l’annonce, l’indépendance qui servit de décor à Inside de Bo Burnham. Tourné pendant le premier confinement aux États-Unis et disponible sur Netflix, le film se situe entre le stand-up et la comédie musicale afin d’aborder la solitude et la dépression. Apparu dans Promising Young Woman, l’humoriste américain et sa compagne, la réalisatrice Lorene Scafaria (Jusqu’à ce que la fin du monde nous sépare, Queens), auraient acheté la demeure en 2013 pour 2,1 millions de dollars.

Selon Collider, le prix de vente initial était de 3,25 millions de dollars. Les offres se clôturant à minuit, le soir d’Halloween, la maison est finalement partie en deçà du prix demandé. Malgré cela, la résidence affiche tout de même un prix 98,80% plus cher que les propriétés voisines.

Le 1428 Elm Street est apparu pour la dernière fois en 2010 à l’occasion du reboot Freddy, les Griffes de la nuit, réalisé par Samuel Bayer, avec Jackie Earle Haley (Watchmen) dans le rôle de Freddy et Rooney Mara (A Ghost Story) dans celui de Nancy Thompson.

Emilie Bollache