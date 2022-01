Le réalisateur australien s’attaque à un drame de science-fiction avec son prochain film Morning sur une société qui ne dort plus aux côtés de Laura Dern et Benedict Cumberbatch.

Après le film Nitram, qui était en compétition pour la Palme d’or, le réalisateur de Macbeth et Assassin’s Creed annonce un nouveau projet mêlant science-fiction et drame.

Porté par Laura Dern (Big Little Lies), Noah Jupe (Sans un bruit) et Benedict Cumberbatch, qui oscille entre succès critique avec The Power of the Dog de Jane Campion et public avec les dernières aventures de Spider-Man, Morning se déroule dans un futur proche où une pilule supprime le besoin de dormir. Grâce à un soleil artificiel, il n’y a pas de fin à la lumière du jour, à la vie et au travail. Cependant, la jeune génération, qui n’a jamais connu le sommeil, envisage de se rebeller dans le but de récupérer ses rêves.

Dans cette société, l’ambitieuse Cathy (Laura Dern) est l’une des premières partisanes de ce monde sans sommeil. Alors qu’elle tente de recoller les morceaux de sa vie avec son fils Danny (Noah Jupe) suite à la mort de son mari Frank (Benedict Cumberbatch), l’univers qu’elle a contribué à construire commence à s’effondrer. Des souvenirs réprimés refont surface dans sa vie éveillée tandis que Danny est entraîné dans le monde souterrain des rêveurs. Cathy devra affronter ses cauchemars et se battre afin de ne pas perdre son fils.

Le producteur Adam Ackland a qualifié le film de « joyeux, réfléchi et provocant sur une réalité pas si éloignée de la nôtre où une préoccupation de productivité a détruit notre capacité à nous connecter, à pleurer et à aimer. Nous avons hâte de voir ce casting incroyablement talentueux et cette équipe créative dirigée par Justin, Laura et Noah donner vie au scénario brillamment original de Sam. »

Le scénariste Sam Steiner n’est l’auteur que d’un long-métrage annoncé pour 2022 dont le thème de l’anticipation est aussi perceptible. Fingernails de Christos Nikou (Apples) suit Anna (Carey Mulligan), une jeune femme participant à une étude qui vise à déterminer le degré réel d’amour entre des partenaires.

Gabrielle Stewart de HanWay Films a, quant à elle, désigné Morning comme un film qui » pose des questions sur nos ambitions, espoirs, émotions et rêves. Il est fascinant de débattre sur ce que le sommeil signifie dans notre existence. Que serions-nous si nous n’avions jamais rêvé ? ».

Aucune date de début de tournage n’a, pour l’instant, été communiquée.

Emilie Bollache