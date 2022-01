Jodie Foster sera aux côtés d’Annette Bening pour les débuts des documentaristes Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi au cinéma, avec un film inspiré de la nageuse Diana Nyad pour Netflix.

Oscarisé pour leur documentaire Free Solo, sur l’ascension de la formation rocheuse El Capitan en solo par le grimpeur Alex Honnold, le couple Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, respectivement alpiniste professionnel et documentariste, fait ses débuts dans la fiction avec un biopic consacré à Diana Nyad.

Cette joueuse professionnelle de squash a grandi en Floride où elle commence à nager sérieusement à l’âge de 12 ans. Elle souhaite participer aux Jeux Olympiques de 1968 mais une infection au cœur l’en empêche. C’est durant ses études universitaires qu’elle est introduite à la natation de marathon. Elle établira un premier record féminin de 4 heures et 22 minutes autour du Lac Ontario sur une distance de 16 km.

À l’âge de 28 ans, elle tente pour la première fois, sans succès, de parcourir les 165 km séparant Cuba de la Floride. Nageant dans une cage à requins de 6 mètres par 12, elle est forcée d’abandonner dus aux courants violents qui la projettent contre les parois. Ce n’est qu’après cinq essais qu’elle parviendra en 2013, à l’âge de 64 ans, à finir la traversée en 52 heures, 54 minutes et 18 secondes.

Malgré la dangerosité de la mer et la présence d’une faune agressive, Diana Nyad fut la seule nageuse à ne pas avoir eu recours à une cage à requins afin de se protéger des prédateurs.

Annette Bening (Captain Marvel) prêtera ses traits à Diana Nyad, tandis que Jodie Foster incarnera sa coach et amie, Bonnie Stoll. Le scénario est écrit par Ann Biderman (Ray Donovan) et Julia Cox, scénariste pour la société de production Black Bear, d’après la biographie de Diana Nyad, Find a Way.

Dernièrement, Jodie Foster était à l’affiche de Désigné Coupable de Kevin Macdonald (Whitney), avec Tahar Rahim (Le Serpent), Shailene Woodley (Big Little Lies) et Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), dans lequel elle incarnait Nancy Hollander, une avocate des droits de l’Homme chargée de défendre Mohamedou Ould Slahi, considéré comme responsable des attentats du 11 septembre 2001.

Emilie Bollache