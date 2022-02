Blumhouse dévoile les premières images de nouveau Firestarter, adapté du roman Charlie de Stephen King par Keith Thomas, avec en vedette Zac Efron et Ryan Kiera Armstrong.

Depuis plus d’une décennie, Andy et Vicky sont en fuite, désespérés de cacher leur fille Charlie d’une agence fédérale ténébreuse qui veut exploiter son don de pyrokinésie dans le but de créer une arme de destruction massive.

Bien qu’Andy ait appris à Charlie à apaiser son pouvoir, déclenché par la colère ou la douleur, il devient de plus en plus incontrôlable alors que la jeune fille fête ses 11 ans. Après qu’un incident a révélé l’emplacement de la famille, un mystérieux agent est déployé pour les traquer et enlever Charlie. Mais celle-ci a d’autres plans en tête.

Paru en 1980, Charlie, ou Firestarter en version originale, est un célèbre roman de Stephen King qui a déjà connu deux adaptations. L’une en 1984 avec Drew Barrymore dans le rôle de la petite Charlie et l’autre en 2002 sous la forme d’une minisérie qui s’écartait drastiquement de son support d’origine. Des transpositions qui sont loin d’avoir satisfaits les fans qui attendent beaucoup de cette nouvelle version.

La bande-annonce révèle une Charlie plus âgée que dans le roman de Stephen King, à la fin de l’enfance et au début de l’adolescence, rendant ses émotions instables et donc son pouvoir dangereux. Une chasse à l’homme s’engage tandis que le père de la jeune fille, campé par Zac Efron, tente de lui inculquer la maîtrise de son don. Un enseignement qui ne semble pas porter ses fruits si on croit le plaisir que prend Charlie à mettre à feu et à sang ceux qui lui veulent du mal.

Entre les mains de Blumhouse, société de production spécialisée dans les films d’horreur à petits budgets (Paranormal Activity, Insidious, American Nightmare, The Visit), Firestarter pourrait s’ajouter à la liste des adaptations réussies de Stephen King.

À la réalisation, Keith Thomas succède à Akiva Goldsman (Star Trek : Discovery) et Fatih Akin (In The Fade), précédemment annoncés. Il s’agira de son deuxième long-métrage après le film d’épouvante The Vigil qui avait créé la surprise en 2019. Le scénario est écrit par Scott Teems, derrière Halloween Kills.

Côté musique, John Carpenter est à la barre, accompagné de son fils et de son filleul. Un joli clin d’œil puisqu’il devait à l’origine réaliser le film de 1984, jusqu’à ce que « l’échec » de The Thing ne fasse changer d’avis Universal.

Au casting, Zac Efron (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) et Sydney Lemmon (Succession) incarneront les parents de Charlie, interprétée par Ryan Kiera Armstrong (American Horror Story : Double Feature). Michael Greyeyes (Fear The Walking Dead) jouera Rainbird, le terrible agent du gouvernement chargé d’enlever Charlie.

Firestarter est annoncé pour le 1er juin en France.

Emilie Bollache