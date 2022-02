L’actrice britannique sera au cœur d’un monde dans lequel un virus s’en prend exclusivement à la partie aisée de la population par le réalisateur espagnol de La Plateforme, Galder Gaztelu-Urrutia. Un thriller produit par Pablo Larrain.

Rich Flu se déroulera dans une société où une étrange maladie tue progressivement les plus riches et influents de la planète. D’abord les milliardaires, puis les multimillionnaires et ainsi de suite. La question est de savoir jusqu’où cela ira. La menace ira-t-elle frapper n’importe qui avec un minimum de richesse ? Alors que la planète entière panique et que le mode de vie même de l’humanité est sur le point de s’effondrer, certaines personnes tentent d’inonder le marché avec des biens dont le monde ne veut plus.

Rich Flu explorera comment les individus réagiraient, afin de sauver leur peau, dans le cas où ce qui faisait tourner le monde devenait le pire malheur. Un thriller sous forme de métaphore de notre société qui n’est pas sans rappeler le précédent long-métrage du cinéaste espagnol, La Plateforme.

Galder Gaztelu-Urrutia a fait ses débuts à la réalisation d’un long-métrage avec ce film d’anticipation distribué par Netflix en France en 2019. Dans une prison verticale, deux prisonniers disposent d’un étage qu’ils partagent. Chaque mois, ils changent de niveau au hasard. Une montagne de nourriture est placée sur une plateforme qui part du sommet. Les prisonniers situés tout en bas de la prison ne reçoivent donc que les restes laissés par ceux plus élevés.

Une forme d’analogie du partage des richesses entre riches et pauvres et une thématique qui semble se retrouver dans Rich Flu.

Produit par Pablo Larraín, réalisateur de Jackie et dernièrement Spencer, le film est scénarisé par Pedro Rivero, coscénariste de La Plateforme, et Galder Gaztelu-Urrutia. Ce dernier a déclaré que Rich Flu était “un immense projet physique, plein de rebondissements, d’obstacles et de surprises. Mais, avant tout, c’est un voyage émotionnel complexe et provocateur dans les profondeurs de l’âme humaine et les sommets de notre glorieuse auto-indulgence. Seul un artiste avec la bravoure et l’intelligence de Rosamund Pike pourrait donner vie à ce film.”

Nommée aux Oscars de 2015 pour son rôle de femme manipulatrice dans Gone Girl de David Fincher, Rosamund Pike est récemment apparue à la tête de la série d’heroic fantasy de Prime Video, La Roue du Temps.

Le tournage de Rich Flu devrait débuter à l’automne 2022.

Emilie Bollache