Synopsis : Dans un futur apocalyptique, une soldate doit traverser une mer gelée dans le cadre d’une mission secrète désespérée qui pourrait arrêter la guerre civile dans son pays.

♥♥♥♥ ♥

Caracolant en tête des classements de la plateforme Netflix depuis sa mise en ligne le 18 mars 2022, Black Crab dépasse l’honnête divertissement pour se présenter comme une production à l’ambition visuelle affirmée. Pour son premier long métrage, le réalisateur suédois Adam Berg a trouvé dans le genre apocalyptique le moyen de mettre à profit son expérience dans le milieu du clip vidéo. Bien qu’adapté d’un roman (Svart krabba de Jerker Vidborg paru en 2002 et jamais traduit à ce jour), le scénario coécrit par le cinéaste Pelle Radström se concentre sur les poncifs pour mieux valoriser la qualité audio-visuelle à l’œuvre. Narrativement dominé par l’indéterminé, Black Crab captive le spectateur par la maîtrise formelle de ses séquences et quelques bonnes idées de mise en scène. Le parcours entrepris par un groupe de soldats formés sur le tas au milieu d’une guerre civile dont les tenants et aboutissants demeurent délibérément obscures trouve sa force dans l’imaginaire topographique décliné par le film. Nuit noire et espace givré, pluie de cendres et brouillard grisâtre composent un paysage hors du temps qui assure le suspense nécessaire à l’efficience de l’action. La question du dévoilement dépasse ainsi les seules exigences de la fiction pour se présenter comme l’un des principaux moteurs de la réalisation. Black Crab se présente ainsi comme une œuvre atmosphérique qui a eu la bonne idée de laisser de côté la symbolique creuse du discours didactique pour privilégier la sensation. La morale découle ici directement de la forme sans forcément chercher à justifier ou à légitimer une posture particulière.

D’où la place si particulière que parvient à se faire l’émotion, perçant progressivement la surface esthétique du film. Celle-ci est principalement prise en charge par la distribution et en particulier par l’excellente interprétation de Noomi Rapace. Ses yeux sombres, ses traits figés, son teint pâle et sa retenue complexifient la démarche plastique du film en en nuançant les principes. Après la trilogie des Millenium (2009-2010), Prometheus (Ridley Scott, 2012), Passion (Brian de Palma, 2013), ou plus récemment encore Seven Sisters (Tommy Wirkola, 2017), l’actrice approfondit le schématisme du récit en lui instillant une pointe de mystère totalement prise en charge par le scintillement si singulier son regard ténébreux. C’est en définitive par la conscience de son statut, des possibilités et des limites qui s’y rattachent, que le film de Berg convainc. Entre le film d’action grand public et la production artistique, Black Crab concilie les exigences de deux types de publics. Une vraie leçon de mesure.