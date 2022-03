Avec sa société de production Bad Robot, chapeautée par Warner Bros., J.J. Abrams a lancé la mise en chantier d’une série sur le mythique groupe de rock U2 pour la plateforme de streaming Netflix.

Il s’agit d’une collaboration entre J.J. Abrams (Star Wars) et Netflix dans le cadre d’une série sur le groupe irlandais de musique U2, a rapporté The Hollywood Reporter.

Fondé en 1976 par Bono au chant, The Edge à la guitare, Adam Clayton à la basse et Larry Mullen Jr. à la batterie, le groupe U2 a vendu plus de 200 millions d’albums au fil des ans avec des titres au succès planétaire tels que Sunday Bloody Sunday, With or Without You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Where the Streets Have No Name, Beautiful Day, ou Vertigo.

Si le degré d’implication du groupe et les détails de l’intrigue sont tenus secrets, des sources proches ont confié que les membres avaient tout de même donné leur approbation pour cette série écrite par Anthony McCarten.

Celui-ci revient à l’écriture d’un biopic musical après la consécration de Bohemian Rhapsody en 2019, portrait romancé de Freddie Mercury et du groupe Queen, qui remporta plusieurs Oscars. Le scénariste n’en est pas à sa première biographie puisqu’il a également porté à l’écran celle de Stephen Hawkins avec Une Merveilleuse histoire du temps et l’arrivée au pouvoir de Winston Churchill dans Les Heures Sombres.

Cette série, encore sans nom, sur le groupe U2 fait partie d’un regain d’intérêt pour les biopics musicaux commencé par Bohemian Rhapsody en 2019, suivi par Rocketman de Dexter Fletcher sur Elton John et prochainement Elvis par Baz Luhrmann. Des longs-métrages centrés sur Madonna, actuellement à la recherche de son actrice principale, et Bob Marley sont également en projet.

Depuis son contrat avec Warner Bros, la société de production Bad Robot a augmenté le débit de ses programmes télévisés dans le but d’alimenter le contenu de la plateforme de streaming personnel du studio : HBO Max.

Si plusieurs séries tirées de DC Comics sont sorties, la vente du biopic sur U2 à Netflix est surprenante. Il semblerait néanmoins que la présidente du studio, Channing Dungey, priorise la vente à un tiers dans ce cas précis.

Emilie Bollache