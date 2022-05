Après un film en 2010, le roman Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro revient cette fois sur le petit écran sous la plume de Melissa Iqbal.

Réalisé par Mark Romanek (Photo Obsession) et écrit par Alex Garland, depuis devenu réalisateur avec Ex Machina, Annihilation et prochainement Men, Never Let Me Go (Auprès de moi toujours en français) relate la vie de Kathy et ses amis Tommy et Ruth dans un monde où l’espérance de vie dépasse les cent ans grâce à une découverte réalisée en 1952.

Élevés dans un pensionnat à l’écart du monde, les enfants apprennent qu’ils sont, en réalité, des clones, destinés à donner leurs organes vitaux afin d’effectuer des transplantations, et mourront après trois ou quatre dons.

Véritable échec à sa sortie en salle en 2010, Never Let Me Go avait pourtant reçu un accueil globalement positif, notamment grâce à la performance de ses trois acteurs principaux : Carey Mulligan (Promising Young Woman), Andrew Garfield (Spider-Man : No Way Home) et Keira Knightley (Casse-Noisette et les Quatre Royaumes).

Le roman d’origine, paru en 2005, est l’œuvre de Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature d’origine japonaise qui aime mettre en perspective notre rapport au monde. Bien que situé dans les années 80-90, de nombreux éléments de son intrigue sont futuristes et tiennent de la dystopie.

Andrew Macdonald et Allon Reich, producteurs du film, serviront également en tant producteurs exécutifs sur la série. Celle-ci a été commandée par la chaîne FX avec Melissa Iqbal à l’écriture du scénario. Elle s’est notamment illustrée sur la série The Nevers créée par Joss Whedon dans laquelle deux jeunes femmes aux dons particuliers cherchent à venir en aide à ceux qui en sont également dotés, à Londres au XIXe siècle.

Aucune autre information n’a, pour l’instant, été diffusée concernant les noms des acteurs qui pourront potentiellement prendre la suite du trio d’origine incarné par Carey Mulligan, Andrew Garfield et Keira Knightley.

Emilie Bollache