Présenté en avant-première au Festival de Cannes, qui s’est ouvert hier, le nouveau George Miller dévoile un teaser inédit avant la diffusion de sa bande-annonce le 20 mai dans l’objectif d’une sortie au cours de l’année dans les salles de cinéma.

Alithea Binnie, bien que satisfaite de sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Alors qu’elle est à Istanbul, elle rencontre un Djinn qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.

Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Annoncé en 2018 et tourné en 2020, Trois mille ans à t’attendre marque le retour de George Miller après le succès de Mad Max : Fury Road en 2015. Écrit et réalisé par ses soins, le film est présenté en avant-première au Festival de Cannes, qui a débuté le 17 mai, et a dévoilé un premier teaser, annonçant une bande-annonce pour le 20 mai à 19 heures.

Durant moins de trente secondes, ce teaser permet déjà de noter le soin donné à l’image par George Miller et son directeur de la photographie John Seale, présent sur tous les Mad Max. Débutant par le personnage du génie, incarné par Idris Elba, qui rentre dans sa lampe, le teaser se poursuit dans une avalanche d’images en rapport avec le récit de sa vie qu’il fera à Alithea Binnie, campé par Tilda Swinton. L’occasion de visiter de nombreuses époques et de s’amuser avec les lumières et les couleurs, comme en témoignent les images.

Idris Elba a dernièrement été entendu dans Sonic 2, le film de Jeff Fowler où il prête sa voix au personnage de Knuckles. Tilda Swinton sera, quant à elle, présente dans le Pinnochio de Guillermo Del Toro, attendu sur Netflix pour 2022, et dans le prochain Wes Anderson, Asteroid City avec Bill Murray (L’Île aux chiens), Adrien Brody (The French Dispatch), Margot Robbie (The Suicide Squad), Tom Hanks (Elvis), Scarlett Johansson (Black Widow), etc.

Emilie Bollache