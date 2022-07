La série Netflix basée sur le roman de Tom Wolfe, réalisée par Regina King et écrite par le scénariste de Big Little Lies, accueille Diane Lane au sein de sa distribution, déjà composée de Jeff Daniels.

Paru en 1998, A Man in Full, ou Un homme, un vrai en français, propose le portrait d’une Amérique gangrenée par le racisme à travers la ville d’Atlanta, scindée entre deux couleurs. Charlie Croker, un riche homme blanc, fait un placement hasardeux, tandis que Fareek Fanon, célèbre footballeur afro-américain, est accusé de viol sur une influente femme blanche. Au milieu de ces deux univers, un jeune avocat de la bourgeoisie noire les confronte.

Selon Variety, A Man in Full est une commande directe du géant du streaming Netflix, avec le producteur et scénariste David Edward Kelley qui est notamment derrière la série encensée Big Little Lies du regretté Jean-Marc Vallée avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Zoë Kravitz.

À la réalisation, Regina King officiera également en tant que productrice exécutive. Notamment connue en tant qu’actrice, elle a récemment été à la tête de la série Watchmen, tirée du roman graphique super-héroïque d’Alan Moore et Dave Gibbons. À son actif, Regina King dispose de plusieurs épisodes de série réalisés par ses soins, comme Scandal, Animal Kingdom, This Is Us ou encore Shameless.

Jeff Daniels (Seul sur Mars) interprétera le magnat de l’immobilier d’Atlanta Charlie Croker qui fait face à une faillite soudaine. Ses intérêts politiques et commerciaux sont menacés alors qu’il tente de défendre son empire contre ceux qui tentent de tirer profit de sa disgrâce.

Diane Lane jouera Martha Croker qui sort de l’ombre de son ex-mari lorsque son empire immobilier commence à s’effondrer. Elle incarnera une menace à la fois personnelle et financière avec ses trois décennies de mariage dans ses bagages.

L’actrice collabore une nouvelle fois avec Netflix après sa participation à la dernière saison de House of Cards. Diane Lane est dernièrement apparue dans la série Y : The Last Man, adaptée des bandes dessinées du même nom. Jouant sur scène depuis ses six ans, l’actrice acquiert un succès critique en 1989 avec la série Lonesome Dove.

Netflix a commandé six épisodes d’une heure pour A Man in Full. David Edward Kelley écrira l’entièreté de la série, tandis que Regina réalisera trois épisodes et produira sous sa bannière Royal Ties Productions qui fait pour la première fois équipe avec la plateforme de streaming.

Emilie Bollache