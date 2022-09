Le géant du streaming Netflix a dévoilé les premières images du prochain film d’Edward Berger avec Daniel Brühl adapté du roman anti-guerre À l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque, disponible sur la plateforme le 28 octobre.

Le chef-d’œuvre pacifiste À l’Ouest rien de nouveau (Im Westen nichts Neues) d’Erich Maria Remarque va connaître son adaptation allemande, nationalité de son auteur avant de devenir américain suite à sa déchéance par le régime nazi, grâce à la plateforme de streaming Netflix.

Se déroulant durant la Première Guerre mondiale, le roman paru en 1929 se focalise sur un jeune homme de 19 ans, Paul, qui décide de rejoindre l’armée impériale allemande sous la pression de son professeur patriotique. Rapidement, il se rend compte que la vision idéaliste de la guerre qui lui a été dépeinte n’a rien à voir avec la réalité des combats.

« Ce n’est ni accusation, ni une confession, et encore moins une aventure car la mort n’est pas une aventure pour ceux qui lui font face. » C’est avec ces mots d’Erich Maria Remarque que s’ouvre la bande-annonce d’À l’Ouest rien de nouveau.

Tout comme la lumière qui éclaire le champ de bataille pour mieux le replonger dans l’obscurité et l’horreur, l’enthousiasme du protagoniste volontaire s’éteint tout aussi rapidement. Les images de bonheur et d’insouciance se mêlent à celles des cris qui peuplent le no man’s land.

« Je regarde beaucoup de films américains et anglais, comme tout le monde », a déclaré le réalisateur allemand Edward Berger (Jack, Deutschland 83, Patrick Melrose). « Parfois, il y a un film de guerre ou même anti-guerre parmi eux. Et je les trouve extrêmement divertissants. Mais j’ai l’impression qu’ils ne montrent jamais mon point de vue, celui que j’ai en tant qu’Allemand. Pas celui de l’Amérique, qui a sauvé l’Europe du fascisme, ou de l’Angleterre, qui a été attaquée et entraînée dans une guerre contre son gré, dont les soldats sont rentrés chez eux, certes traumatisés et psychologiquement brisés, mais célébrés en héros, et [où] la guerre est un événement qui entre dans la psyché nationale comme quelque chose dont la société est en partie fière. Pour nous, c’est exactement le contraire. Dans notre psyché nationale, il n’y a que culpabilité, horreur, terreur et destruction. »

Cette adaptation pour Netflix par Edward Berger sera la première fois que le livre À l’Ouest rien de nouveau est transposé dans son allemand d’origine après des versions américaines, comme celles de Lewis Milestone en 1930 et du téléfilm de Delbert Mann en 1979.

La star allemande Daniel Brühl (Rush) y interprétera un diplomate allemand négociant la reddition de l’Allemagne dans les derniers jours de la guerre.

Emilie Bollache