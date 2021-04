L’acteur britannique fait une pause avec le Marvel Cinematic Universe le temps d’incarner le personnage principal d’un célèbre roman anglais des années 1910, The 39 Steps, qui a connu une première adaptation réalisée par Alfred Hitchcock.

Alors que les fans du MCU attendent le second opus de Doctor Strange réalisé par Sam Raimi et qui sortira dans un an, Benedict Cumberbatch va faire son retour sur le petit écran grâce à Netflix.

Selon Deadline, l’acteur britannique sera prochainement à l’affiche d’une nouvelle minisérie pour la plateforme de streaming, basée sur le classique littéraire anglais The 39 Steps (Les 39 marches) de John Buchan paru en 1915. Cette adaptation sera la deuxième collaboration entre Cumberbatch et le réalisateur Edward Berger, après la minisérie Patrick Melrose sur Showtime.

Pour l’heure Netflix envisage une unique saison de six épisodes, écrite par le scénariste Mark L. Smith, derrière le script de The Revenant ou encore du prochain Star Trek réalisé par Quentin Tarantino.

The 39 Steps est un roman d’espionnage qui a déjà été adapté sur grand écran, notamment par Alfred Hitchcock, en 1935, avec Robert Donat et Madeleine Carroll. Une autre version connue a été créée en 1978 par Don Sharp, réalisateur du Baiser du Vampire.

Si le roman prend place au début des événements qui déclencheront la Première Guerre mondiale, Netflix précise que l’intrigue sera modernisée, à la manière du Sherlock de la BBC. Des emplacements et des noms seront également modifiés pour correspondre à l’époque actuelle.

L’histoire du roman se déroule en Angleterre. Richard Hannay (Cumberbatch), un homme ordinaire, tombe sur un cadavre abandonné dans son salon. Progressivement, il va prendre conscience qu’il est un pion dans une vaste conspiration qui cherche à déclencher le conflit mondial en suivant un plan mystérieux et fatidique, appelé « Les Trente-Neuf Marches ».

Il s’agit du deuxième projet d’Edward Berger pour Netflix. Le premier, À l’Ouest, rien de nouveau (All Quiet On the Western Front), une autre adaptation littéraire, est un film sur la Première Guerre mondiale, avec Daniel Brühl (Rush, Captain America : Civil War). Le film est prévu pour 2022.

Benedict Cumberbatch agira également à la production de cette minisérie avec son associé Adam Ackland sous la bannière SunnyMarch. Mark L. Smith et Edward Berger seront producteurs exécutifs aux côtés de Sophie Gardiner pour Chapter One Pictures, Cliff Roberts pour Syndicate Entertainment et Keith Redmon pour Anonymous Content.

The 39 Steps s’ajoute à la liste des miniséries Netflix après le carton Le Jeu de la Dame.

Maxence-Yahia Lequere