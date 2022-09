Annoncé en novembre en salle, le très attendu Armageddon Time, inspiré de la propre enfance de son réalisateur James Gray, a dévoilé sa première bande-annonce.

Présenté en avant-première au Festival de Cannes en mai dernier, le dernier film de James Gray se déroule à New York dans les années 1980. Le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens avec son ami Johnny, victime de racisme à l’école.

Alors qu’il se pense protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d’élèves, et par son grand-père dont il est très proche, un incident le mène cependant à être envoyé à la Kew-Forest School. L’établissement est administré par Fred Trump, père du futur président des États-Unis Donald Trump, qui contrôle une bonne partie du Queens.

Au son de Good Times du groupe Chic, la bande-annonce d’Armageddon Time s’annonce comme un véritable portrait de l’Amérique des années 80 à travers les yeux de Paul et sa place au milieu du rêve américain parasité par le racisme qui gangrène son pays.

Les rires et l’amitié qui le lient à Johnny, symbole de l’insouciance enfantine, cèdent la place aux peurs adultes. D’abord témoin du racisme dont est victime son ami, Paul le subira lui-même quand l’héritage juif de sa famille sera dévoilé face à une partie de la population dont la famille Trump incarne les valeurs désuètes et antisémites.

Écrit et réalisé par James Gray, le film compte un casting de renom avec Anne Hathaway (Ocean’s 8), Jeremy Strong (Succession) et Anthony Hopkins (The Father) dans les rôles de la mère, du père et grand-père de Paul. John Diehl et Jessica Chastain (Seul sur Mars) incarneront, quant à eux, le père et la sœur aînée de Donald Trump.

Né à New York en 1969, James Gray (The Immigrants, The Lost City of Z, Ad Astra) est issu d’une famille originaire de Russie qui a immigré à New York dans les années 1920. Ayant grandi dans un quartier pauvre du Queens, il perd sa mère à l’âge de 19 ans et est témoin des nombreux échecs professionnels de son père.

Ses films se passent majoritairement à New York et suivent des personnages qui tentent, sans succès, d’accéder aux rêves américains.

Armageddon Time est attendu le 9 novembre en salle.