Martin Scorsese va produire et réaliser les premiers épisodes d’une série adaptée de son film Gangs of New York sorti en 2002.

Alors que son prochain film, le très attendu Killers of the Flower Moon, sortira prochainement sur la plateforme Apple TV+, Martin Scorsese continue de multiplier les projets tous plus intrigants les uns que les autres.

Ainsi, en plus de ses prochains films (notamment The Wager, un film sur un naufrage qui marquera la deuxième collaboration du cinéaste avec la plateforme streaming d’Apple), Scorsese développerait également une série adaptée de l’un de ses propres long-métrage.

D’après Deadline, le réalisateur de Taxi Driver et de Casino travaillerait sur une nouvelle adaptation du livre The Gangs of New York de Herbert Ashbury.

S’éloignant du genre romanesque, le livre se veut plutôt être une étude historique, ayant pour cadre le quartier new-yorkais de Five Points durant tout un siècle, de 1820 à 1920. Ashbury y décrit surtout la misère des habitants et les guerres de gangs qui ensanglantent la ville, mais aussi les personnages, les histoires, les légendes et même les mythes qui naissent de cet univers rude.

.

Scorsese devrait réaliser les deux premiers épisodes et occupera également le poste de producteur exécutif sur l’ensemble de la série. Un rôle similaire à celui qu’il occupait sur la série Boardwalk Empire, qui lui a valu un Emmy pour la mise en scène du premier épisode. Le cinéaste avait également fait un autre détour par le petit écran avec la série Vinyl pour HBO, dont il avait là aussi réalisé le premier épisode.

Le scénario de cette nouvelle relecture sera signé par Brett Leonard, dramaturge et scénariste de la série Shantaram. Le récit devrait sans doute d’avantage revenir au livre d’origine qu’à la première adaptation.

Sorti en 2002, Gangs of New York a rencontré un grand succès critique, avec notamment 10 nominations aux Oscars, dont celles de meilleur film et meilleur réalisateur. Mais aussi a connu une genèse houleuse en coulisse, en raison de désaccord sur la durée entre Scorsese et les frères Weinstein, producteurs du film.

Le film, qui mêlait à la fois personnages fictifs et d’autres inspirés de figures réelles, réunissait un casting de prestige, avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz.

Si aucune information sur le scénario n’a encore été dévoilée, la série devrait quant à elle mettre en scène de nouveaux personnages et un casting totalement renouvelé. Aucune date de diffusion n’a pour le moment été annoncée.

Timothée Giret