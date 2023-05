Le réalisateur prévoit de démarrer la production du film à la fin de l’été prochain dans la ville de Boston, avec un casting cinq étoiles qui comptera déjà Robert Pattinson, Amy Adams, Robert Downey Jr, Forest Whitaker et Danielle Deadwyler.

Sa collaboration avec Netflix n’en est pas à ses débuts. Ils avaient déjà travaillé ensemble pour Don’t Look Up, l’un des derniers gros succès de la plateforme qui avait comptabilisé plus de 360 millions de vues au cours du premier mois. Le film avait reçu quatre nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film.

Pour des raisons de budget ou de thématique du film, Adam McKay s’était vu fermer la porte de plusieurs géants du secteur dont Apple. Mais c’est finalement Netflix qui a acquis les droits de son prochain film.

Average Height, Average Build devrait s’inscrire dans la continuité des satires comiques dont le réalisateur a le secret. Après les institutions financières (The Big Short) et la crise climatique (Don’t Look Up), le projet s’intéresse à la corruption politique.

« Je dirais qu’il s’agit plutôt d’une comédie » avait-il déclaré à l’été 2022 en marge du Festival de Tribeca alors qu’il planchait encore sur le scénario. « Ce film parlera davantage de ce qui nous bloque actuellement, au plus profond de la société, et il s’agit évidemment de tonnes d’argent sale ».

Robert Pattinson interprète un tueur qui cherche à changer les lois par le biais d’une lobbyiste, incarnée par Amy Adams, afin de rendre son activité plus facilement praticable. Robert Downey Jr. sera un policier retraité trop acharné pour totalement abandonner son métier.

D’autres têtes d’affiche rejoignent aussi l’aventure, comme Forest Whitaker (The Last King of Scotland, The Butler) et Danielle Deadwyler (Emmet Till, The Harder They Fall).

Il s’agit pour la quasi-totalité des acteurs mentionnés d’une première collaboration avec le scénariste-réalisateur, à l’exception d’Amy Adams. Elle retrouve ici Adam McKay après le biopic Vice sur la vie du politicien Dick Cheney, qui lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle féminin. The Hollywood Reporter annonce que le casting n’est pas encore complet.

Malgré ces récentes annonces, il faudra encore patienter pour connaître la date de sortie du film. On ignore si une distribution, même légère, dans les salles de cinéma est envisagée ou si le film suivra le même chemin que Don’t Look Up.

En parallèle de ses films récents aux thématiques sociétales marquées, Adam McKay a travaillé pour HBO sur la série Winning Time qui retrace l’histoire des Lakers des années 1980. Il est également producteur exécutif de la série Succession pour la même plateforme.

Pour Average Height, Average Build, il officie comme scénariste, réalisateur et producteur via sa société de production Hyperobject Industries.

Adrien Mengin