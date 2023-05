L’adaptation du célèbre jeu de course par le réalisateur de District 9 se dévoile dans une bande-annonce étonnante.

Si le jeu vidéo au cinéma a souvent été synonyme de ratages, les récents portages de Super Mario Bros au cinéma et de The Last of Us en série télé ont tous deux rencontré le succès auprès du public. C’est donc dans un climat plutôt favorable que l’adaptation cinématographique du célèbre jeu de courses automobile Gran Turismo dévoile sa première bande-annonce.

Ces images permettent de constater que derrière la promesse d’adaptation, Gran Turismo est en fait un projet bien plus atypique. La série de jeux d’origine n’ayant pas vraiment d’intrigue, le scénariste Jason Hall (American Sniper) s’est plutôt inspiré d’une histoire bien réelle pour écrire son script.

Le récit est en effet basé sur la vie de Jann Mardenborough, un jeune britannique fan des jeux. Recruté par la GT Academy, un programme proposant aux joueurs de Gran Turismo de faire carrière en tant que pilotes de F1, il va devoir dépasser ses limites pour devenir un véritable champion.

Le film se déroulera ainsi dans un contexte réaliste et se présentera plus comme le parcours d’un personnage que comme un simple enchaînement de scènes de courses tonitruantes.

On peut néanmoins s’attendre à de nombreux renvois au jeu d’origine, le long métrage étant signé par le réalisateur Neill Blomkamp. Connu du grand public et des adeptes de science-fiction pour District 9, Elysium et Chappie, le cinéaste sud-africain est un grand amateur de jeux vidéoludiques.

Bien avant Gran Turismo, et avant même District 9, Blomkamp devait ainsi réaliser une adaptation du célèbre FPS Halo. Annoncé avec Peter Jackson à la production, ce projet ne verra cependant jamais le jour, Microsoft se montrant réticent face à la vision du jeune réalisateur. Halo sera finalement adapté en série télé en 2022 et Neill Blomkamp aura attendu le projet Gran Turismo pour enfin s’attaquer à la transposition d’un jeu vidéo sur grand écran.

Côté casting, c’est le jeune Archie Madekwe (vu dans Midsommar et la série See) qui incarnera Mardenborough. Le reste de la distribution présentera quelques visages bien connus dans les seconds rôles. Le père de notre héros est ainsi campé par Djimon Hounsou (The King’s Man), et c’est David Harbour (Stranger Things) qui prêtera ses traits à l’entraîneur Jack Salter. Le fondateur de la GT academy sera quant à lui interprété par le revenant Orlando Bloom (les sagas Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes) qui s’était fait rare au cinéma ces dernières années.

Gran Turismo sortira dans les salles françaises le 11 août prochain, quatre jours avant la sortie américaine.

Timothée Giret