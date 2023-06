À partir du 7 Juin et durant tout l’été, les plus grands succès des studios Warner Bros sont proposés dans plus de deux cents salles de cinéma françaises.

La Warner enchaîne les célébrations en France. Le Festival de Cannes a déjà exposé quelques projets pour honorer la trace laissée par le studio dans l’histoire du septième art. La productrice américaine Leslie Iwerks raconte son histoire dans une mini-série documentaire, 100 ans de Warner Bros. Le magazine Paris Match lui a également rendu hommage à travers une exposition photos dans les rues de la ville durant cette 76e édition cannoise.

C’est maintenant au tour des salles de cinéma de faire revivre entre autres sagas iconiques, films cultes et pierres angulaires l’histoire du cinéma. Plusieurs dispositifs inédits sont prévus en fonction des exploitants : interviews, analyses, rétrospectives et projections de films rares numérisés.

Les studios ont suggéré aux exploitants une liste de films, un par décennie ; une succession de classiques aux allures de frise chronologique :

La sélection proposée dépasse bien sûr cette liste et devrait satisfaire tous les goûts. Films muets (So This Is Paris…), Nouvel Hollywood (Bonnie and Clyde…), Science-fiction (Ready Player One…), sagas mythiques (Harry Potter, Matrix…), sans oublier les collections réalisateurs, de John Huston à Christopher Nolan, en passant par Stanley Kubrick et Peter Jackson.

Pour Leslie Iwerks, c’est un studio qui « a survécu, s’est inventé et réinventé pendant dix décennies, et à continuer à repousser les limites en matière de créativité, de narration, de commerce et d’innovation, essentiellement de technologie ».

Pathé, UGC et MK2 rivalisent d’événements pour marquer ce centième anniversaire. Pathé, premier exploitant français, prévoit la projection de plusieurs films via ses séances « il était une fois », toutes précédées d’une introduction vidéo par le critique Philippe Rouyer. Via son programme « UCG Fête Warner », Pathé proposera 100 films dans vingt salles de cinéma en France.

En parallèle des principaux réseaux, de nombreux cinémas indépendants ont aussi prévu de se joindre à l’événement en adaptant leur programmation aux préférences de leurs spectateurs. À Paris, les salles du Quartier Latin (Filmothèque, Christine Cinéma Club…) organisent des projections de films récemment numérisés.

Les studios Warner se sont associés à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma et l’Association Française des Cinémas Art et Essai pour créer des présentations et analyses dont certaines seront disponibles pour toutes les salles.

À côté des films très attendus prochainement (Oppenheimer, Barbie), les exploitants et les spectateurs sont donc équipés pour remplir leur été.

Adrien Mengin