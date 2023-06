Le nouveau film du réalisateur canadien commence à se dévoiler à travers une première photo énigmatique.

David Cronenberg est déjà de retour ! Alors qu’il avait fallu attendre près de huit ans entre Maps to the Stars (2014) et son dernier film en date, Les Crimes du futur (2022), le cinéaste canadien reviendra dès 2024 avec The Shrouds.

Derrière ce titre, que l’on pourrait traduire en français par « Le Linceul », se cache un film très personnel pour le réalisateur. En effet, The Shrouds parlera de deuil, et plus particulièrement de celui de Cronenberg suite à la perte de son épouse en 2017.

Le scénario prendra place dans un futur proche, où un homme d’affaires du nom de Karsh a créé un dispositif permettant à qui le veut d’assister à la décomposition de la dépouille de ses proches. Suite au dévoilement de cette invention, plusieurs sépultures commencent à être profanées.

La première image de The Shrouds, partagée sur Instagram par Vincent Cassel (qui incarnera Karsh), s’inscrit elle aussi dans ce côté analytique. Le visage de l’acteur apparaît dans l’œil d’une caméra et semble comme englouti par cette dernière qui rappelle un écran de télévision.

Si ce cadrage peut être vu comme une manière d’évoquer Vidéodrome, l’un des chefs-d’œuvre du cinéaste où la télévision occupe une place centrale, l’aspect le plus méta de la photo se trouve plutôt dans l’apparence physique de Cassel. Avec les cheveux blancs et tirés en arrière, la ressemblance du comédien avec Cronenberg est frappante.

Un moyen de souligner l’aspect autobiographique du long-métrage ? Cronenberg déclare d’ailleurs « Les gens qui me connaissent bien sauront quelles parties du film sont autobiographiques ».

Ce nouveau long-métrage marquera la troisième collaboration de Cassel avec le cinéaste canadien, après Les Promesses de l’ombre en 2007 et A Dangerous Method en 2011. Initialement annoncés au casting, Léa Seydoux (déjà présente dans Les Crimes du futur) et surtout Viggo Mortensen (acteur récurrent de l’univers cronenbergien depuis A History of Violence), ne seront finalement pas de la partie.

Pour reprendre le rôle dévolu à Seydoux, Cronenberg a jeté son dévolu sur l’actrice allemande Diane Kruger (Inglorious Basterds et In the Fade) avec qui il tourne pour la première fois. Autre nouveau venu, le comédien australien Guy Pearce (Démineurs, Sans aucun remords) incarnera lui aussi l’un des rôles principaux.

Le tournage venant de s’achever, on peut s’attendre à ce que The Shrouds sorte courant 2024. Pour une future sélection au Festival de Cannes ? L’avenir nous le dira.

Timothée Giret