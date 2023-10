Eric Roth, le scénariste de Killers of the Flower Moon, est à l’écriture de cette minisérie centrée sur le début de la vie de John Fitzgerald Kennedy.

Soixante ans après les faits, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy continue de nourrir l’imaginaire des scénaristes et des auteurs.

Si la référence en la matière reste le JFK d’Oliver Stone, on peut également citer Jackie de Pablo Larrain ou le roman 22.11.63 de Stephen King, qui a connu une déclinaison en série sur Hulu.

Quelque peu occultée par sa violente disparition, la vie de Kennedy n’a pas toujours suscité le même élan créatif. Les choses pourraient bien changer, puisque Netflix a entamé le développement d’une minisérie consacrée au 35e président des États-Unis.

La plateforme de streaming s’est depuis longtemps fait une spécialité de produire des contenus retraçant les destins de personnages marquants de l’histoire contemporaine. Si l’on pense à The Crown, on peut également évoquer Dahmer, Tapie ou les deux premières saisons de Narcos, centrées sur la figure de Pablo Escobar.

Selon Variety, c’est la série à succès sur la famille royale d’Angleterre qui servirait de modèle à cette nouvelle création. Plutôt que de se consacrer à la fin tragique et prématurée de Kennedy, la série devrait se concentrer sur l’existence de Kennedy, de sa naissance, jusqu’à son mandat de sénateur du Massachusetts.

Un angle original, qui suit l’approche du livre JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956 de Fredrik Logevall, dont la série est adaptée. Premier tome d’une biographie pensée comme un diptyque, cet ouvrage se concentre surtout sur la jeunesse du futur président et ses premiers pas en politique.

Pour écrire cette plongée dans le passé de l’Amérique, Netflix s’est octroyé les services d’un auteur de renom, Eric Roth. Scénariste prolifique, il s’est surtout spécialisé dans les récits historiques et dans la mise en lumière des zones d’ombre de la grande histoire.

Il a ainsi collaboré deux fois avec Michael Mann, à l’écriture du biopic Ali et du thriller Révélations, deux films brillants autant par leur mise en scène que par leur qualité d’écriture. Loin de se cantonner à des adaptations littérales de faits bien réels, Roth est également l’auteur de Forrest Gump et de L’Étrange Histoire de Benjamin Button, deux pures fictions jouant avec l’histoire avec un grand H.

À ce palmarès bien rempli s’ajoutent deux chefs-d’œuvre, le Munich de Steven Spielberg et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Roth y analyse brillamment les mécanismes de la violence ou les enjeux complexes de la géopolitique internationale. On est d’autant plus impatient de voir ce que l’auteur tirera des débuts méconnus de Kennedy.

Si l’on sait qu’Eric Roth s’occupera du scénario, Netflix serait toujours à la recherche d’un showrunner pour prendre en charge la série.

Timothée Giret