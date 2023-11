Si la présence de Matt Damon est incertaine, le réalisateur Edward Berger, connu pour À l’Ouest rien de nouveau, serait envisagé pour mettre en scène ce sixième opus de la série.

Emblématique du début des années 2000, la saga Jason Bourne a définitivement marqué le cinéma d’action de son empreinte, en plus de participer à la renommée de Matt Damon.

Adaptés des romans d’espionnage éponymes de Robert Ludlum, La Mémoire dans la peau (2002) et plus encore ses deux suites, La Mort dans la peau (2004) et La Vengeance dans la peau (2008), ont contribué à installer de nouveaux standards esthétiques du film d’action. Ces deux derniers opus, réalisés par l’ancien journaliste Paul Greengrass, utilisaient ainsi la caméra portée, donnant un aspect chaotique et réaliste.

Mais si la saga a incontestablement marqué le cinéma d’action des années 2000, elle a difficilement passé le cap de la décennie suivante. En 2012 sort Jason Bourne : L’Héritage, tentative de relancer la franchise, sans Matt Damon dans le rôle-titre. L’accueil et le succès seront bien plus tièdes que pour ses prédécesseurs, stoppant de fait tout projet de suite à court terme. Quatre ans plus tard, le sobrement nommé Jason Bourne marque quant à lui le retour de Damon dans la saga.

Avec des recettes honorables (plus de 400 millions de dollars pour environ 120 M$ de budget), ce cinquième volet représente le dernier de la saga depuis sept ans. Mais à Hollywood, les franchises ne restent jamais inactives bien longtemps et ce n’était qu’une question de temps pour les producteurs de relancer la machine.

Selon Deadline, Universal préparerait ainsi le grand retour du célèbre agent secret. Le projet semble déjà bien sur les rails, avec un réalisateur approché pour en prendre les rênes. L’Allemand Edward Berger serait en discussion pour développer et réaliser ce Jason Bourne 6.

Si la sélection du metteur en scène est donc relativement avancée, reste une inconnue de taille, la présence ou non de Matt Damon dans le rôle-titre. Présent dans tous les films, à l’exception donc de Jason Bourne : L’Héritage, l’acteur demeure le visage de la franchise. À moins que le film n’opte pour un reboot total, Damon pourrait bien faire, une fois de plus, son retour, dans la peau de l’increvable Jason Bourne.

Aucune information supplémentaire sur le casting n’a pour le moment été dévoilée.

Timothée Giret