Réalisé par Rhys Frake-Waterfield et Scott Chambers, Pinocchio : Unstrung sera une adaptation horrifique du personnage apparu pour la première fois dans le roman de Carlo Collodi en 1881.

Des projets horrifiques en cascade pour des personnages animés légendaires appartenant au domaine public !

Après avoir adapté Winnie l’ourson : Blood and Honey (2023), qui réinterprète le conte d’Alan Alexander Mine en transformant l’ourson jaune en créature sauvage, les cinéastes britanniques Rhys Frake-Waterfield et Scott Chambers s’attaquent ainsi à une autre figure emblématique pour enfants.

L’information relayée par Bloody Disgusting nous livre un premier aperçu de Pinocchio : Unstrung. Le studio Jagged Edge Productions leur a fourni le dessin qui devrait figurer au générique de Winnie l’ourson : Blood and Honey 2, attendu en février 2024. « Des personnages inopinés de l’univers seront révélés dans des croquis dans le générique de fin de Pooh 2, alors gardez l’œil ouvert ! », ont déclaré les producteurs.

Sur le croquis en question, on aperçoit la marionnette de Pinocchio, installé dans l’atelier de Geppetto. Les yeux grands ouverts, il nous fixe avec une grimace, tout en étant entouré d’autres pantins articulés. En complément de ce premier aperçu, le studio a également envoyé le visuel du logo du film.

L’histoire, on la connaît. Pinocchio, c’est avant tout le récit d’une marionnette de bois sculptée par un menuisier nommé Geppetto. Dès sa création, le pantin se révèle être un personnage désobéissant et souvent malicieux. Il se retrouve souvent impliqué dans des situations dangereuses et est tenté par la facilité et les plaisirs immédiats. Son nez s’allonge lorsqu’il ment, ce qui devient un indicateur visuel de son manque d’honnêteté.

Cette adaptation de Rhys Frake-Waterfield et Scott Chambers sera bien sûr moins enfantine que le long-métrage de Walt Disney et moins fidèle que l’œuvre récente de Guillermo Del Toro.

Si le casting sera annoncé prochainement, Pinocchio : Unstrung devrait entrer en production cet été avec une sortie en salle prévue pour fin 2024.

Le studio a également annoncé la mise en route de deux autres projets du même genre, Bambi : The Reckoning et Peter Pan’s Neverland Nightmare. Avec le personnage de Mickey Mouse, dont la version de 1928 est tombée dans le domaine public depuis le 1er janvier 2024, nul doute qu’ils changeront sur le sujet.

Camille Lepeintre