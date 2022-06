Après un teaser du premier film en stop-motion du cinéaste Guillermo Del Toto, Pinocchio se dévoile un peu plus à l’occasion de sa présentation au Festival international du film d’animation d’Annecy.

C’est en début d’année que Netflix avait diffusé un teaser du Pinocchio de Guillermo Del Toro, permettant un aperçu du film d’animation en stop-motion, une première pour le réalisateur du Labyrinthe de Pan.

Aujourd’hui, plusieurs images du film ont été rendues publiques, alors que les participants du Festival international du film d’animation d’Annecy ont eu droit à un clip ainsi qu’un nouveau teaser.

Selon The Hollywood Reporter, la scène projetée en question présente Geppetto qui se réveille de mauvaise humeur dans son atelier de sculpture sur bois, une bouteille et un cadre photo cassé à ses côtés, pendant qu’un bruit se fait entendre en provenance du grenier. « Qui va là ? », demande-t-il en grimpant l’échelle grinçante qui y mène et révèle Pinocchio. « Tu m’as demandé de vivre. Je suis ton fils », répond le pantin de bois maladroit. Geppetto n’arrive pas à y croire jusqu’à ce que Cricket apparaisse et lui affirme que Pinocchio dit la vérité.

En attendant d’avoir la chance de poser les yeux sur cet extrait, les images disponibles nous présentent les personnages de Cricket, déjà dévoilé dans le teaser, celui de Pinocchio et Geppetto dans une forêt et enfin le marionnettiste qui attirera des ennuis au pantin.

Au casting, David Bradley (Game of Thrones) incarne Geppetto, Gregory Mann est Pinocchio et Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) prête sa voix à Jiminy Cricket. Ron Perlman (Hellboy), Tilda Swinton (The French Dispatch), Christoph Waltz (Alita : Battle Angel), Cate Blanchett (Nightmare Alley), Finn Wolfhard (Stranger Things) et John Turturro (The Batman) sont également présents.

Guillermo Del Toro réalise ce film aux côtés de Mark Gustafson et a coécrit le scénario avec Patrick McHale.

Pinocchio est attendu pour le mois de décembre sur Netflix, tandis que son concurrent par Robert Zemeckis sortira en septembre sur Disney+.

Emilie Bollache