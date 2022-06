Après son adaptation de Sacrées Sorcières de Ronald Dahl, Robert Zemeckis s’attaque à celle de Pinocchio avec Tom Hanks et Joseph Gordon-Levitt, dont la sortie est attendue pour le 8 septembre sur Disney+.

Disney continue sa vague de transposition en prises de vues réelles de ses plus grands succès de l’animation avec, cette fois Pinocchio, adapté du film de 1940.

Contrairement à Maléfique, Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Dumbo ou encore Aladdin, le film sera diffusé sur la plateforme de streaming du studio, Disney+, à l’instar de La Belle et le Clochard, qui était passé inaperçu, et Mulan, loin d’avoir convaincu les fans de la première heure.

Toujours sensible aux détails chez Disney mais aussi et surtout chez Robert Zemeckis, la bande-annonce de Pinocchio nous présente la maison de Gepetto, incarné par Tom Hanks, où les pendules et le poisson Cléo semblent tout droit sortis du dessin des années 40.

Reprenant le début du film d’animation, et sa mythique chanson Quand on prie la bonne étoile, les images nous privent d’un aperçu du pantin de bois afin de se focaliser sur le vœu de Gepetto et les épreuves que devra affronter Jiminy Cricket, la conscience de Pinocchio, doublé par Joseph Gordon-Levitt.

Les amateurs de l’original ne devraient pas être dépaysés face à ces images qui prouvent le soin apporté à ces adaptations afin de susciter la nostalgie auprès de ses fans, plus que la nouveauté. Mélange d’acteurs et d’animaux se comportant comme des humains, la bande-annonce dévoile le monde féerique de Pinocchio et laisse entrevoir la part sombre du film d’origine.

Réalisé par Robert Zemeckis (Retour vers le futur), également coscénariste avec Chris Weitz (Rogue One : A Star Wars Story), Pinocchio comptera aussi à son casting Luke Evans (Nine Perfect Strangers), Cynthia Erivo (Harriet) en tant que Fée bleue, Keegan-Michael Key (Get Out) et Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor) qui donnera sa voix au pantin.

Prochainement, ce sera Guillermo Del Toro qui livrera sa version plus sombre de Pinocchio pour Netflix dans le courant de l’année avec les voix d’Ewan McGregor (Star Wars : Obi-Wan Kenobi), Tilda Swinton (The French Dispatch), Christoph Waltz (Mourir peut attendre), Ron Perlman (Nightmare Alley) et David Bradley (Game of Thrones).

