Le réalisateur culte d’Edward aux Mains d’Argent et d’Alice au Pays des Merveilles se chargera de mettre en scène une nouvelle version du classique de 1958, L’Attaque de la femme de 50 pieds, scénarisée par Gillian Flynn.

Alors que Tim Burton nous prépare actuellement le retour de l’un de ses grands classiques avec Beetlejuice 2, prévu en salle en septembre prochain, son projet suivant vient d’être annoncé.

Il s’agit d’un remake de L’Attaque de la Femme de 50 pieds (Attack of the 50 Foot Woman), film de science-fiction réalisé par Nathan Juran dans les années 50.

L’œuvre originale raconte l’histoire de Nancy Archer (Alison Hayes), une riche héritière trompée par son mari, devenant géante à la suite d’une rencontre avec des extraterrestres.

Le film est devenu culte au fil du temps, par son côté kitsch, ses thématiques féministes et ses références. Notamment dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino où l’affiche du film se trouve dans le restaurant Jack Rabbit Slim’s.

L’univers semble correspondre parfaitement au style de Tim Burton, habitué des hommages au cinéma de science-fiction des années 50. Mars Attack (1996) et Ed Wood (1997) en sont de parfaits exemples.

Le premier reprend les codes de ce cinéma, se basant sur un jeu de cartes à jouer que le scénariste Jonathan Gems avait offert au metteur en scène. Le second revient sur l’histoire d’Edward D. Wood Jr., considéré comme le pire réalisateur de tous les temps et dont l’œuvre maîtresse est Plan 9 From Outer Space (1959). Il semble que ce nouveau projet soit servi sur un plateau pour Tim Burton.

La nouvelle version de L’Attaque de la Femme de 50 pieds sera scénarisée par Gillian Flynn, connue pour Gone Girl de David Fincher et la mini-série HBO, Sharp Objects. C’est un changement de direction pour la romancière et scénariste, plutôt habituée des thrillers, qui instillera sûrement certains de ses sujets de prédilection. La combinaison d’univers différents promet d’être ici intéressante.

Ce projet semble marquer l’envie de Warner Bros de continuer dans la lignée de leur énorme succès de l’an dernier, Barbie (1,4 milliard au box office mondial), en mettant en avant des personnages féminins et des thématiques féministes.

Après Mercredi sur Netflix, il semble que ce soit aussi une envie de Burton, que nous sommes décidément ravis de voir à nouveau sur le devant de la scène, après quelques années de projets plus discrets.

