Le troisième opus de la saga whodunit, créée par Rian Johnson avec en vedette Daniel Craig, dévoile son titre ainsi qu’une partie de son casting. Il est attendu en 2025.

Sorti en 2019, À couteaux tirés fut un véritable succès, rapportant près de 315 millions de dollars pour un budget initial de 40 millions. Il a valu également à Rian Johnson une nomination à l’Oscar du meilleur scénario original en 2020. Deux nouveaux films ont rapidement été annoncés avec Netflix comme étant acquéreur des droits pour un montant record de 450 millions de dollars.

En 2022, le deuxième opus voit le jour directement sur la plateforme de streaming. Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés réunissait un casting prestigieux, composé d’Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Dave Bautista ou encore Ethan Hawke. Le film vaut de nouveau à son réalisateur et scénariste une nomination à l’Oscar pour le meilleur scénario adapté en 2023.

Récemment dévoilé par Johnson via ses réseaux sociaux, le troisième volet, avec pour titre Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés, devrait démarrer sa production le mois prochain, pour une sortie fixée en 2025.

Les annonces de casting n’ont pas tardé à suivre. Josh O’Connor et Cailee Spaeny sont les premiers à rejoindre ce nouvel opus. L’acteur britannique a été récemment vu aux côtés de Zendaya dans Challengers de Luca Guadagnino et en Prince Charles dans la série The Crown. De son côté, l’actrice américaine enchaîne les projets, après Priscilla, avec Civil War d’Alex Garland le mois dernier et Alien : Romulus prévu cet été.

Andrew Scott et Glenn Close sont les derniers en date à être annoncés à la distribution. L’acteur de Ripley retrouvera notamment Daniel Craig avec qui il était à l’affiche de 007 Spectre. Le quatuor accompagnera donc l’ex-James Bond, qui prêtera ses traits pour la troisième fois au détective Benoit Blanc. Au-delà de sa caquette de scénariste et réalisateur, Rian Johnson agira également à la production avec son partenaire Ram Bergman.

Peu d’indication encore sur l’histoire, mais Johnson et Craig ont laissé entendre qu’il s’agira pour ce détective de son “cas le plus dangereux à ce jour”.

Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés sortira sur Netflix, avec des sorties limitées en salle, comme ce fut déjà le cas pour Glass Onion.

