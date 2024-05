Présenté en compétition au festival de Cannes, le film met en scène Vincent Cassel et Diane Kruger dans un étrange monde de science-fiction angoissant .

Deux ans après Les Crimes du Futur et dix ans après Maps to the Stars, le grand David Cronenberg est de retour en compétition cannoise. Le cinéaste, lauréat du prix de la mise en scène en 1996 pour Crash, présente sur la croisette son nouveau long-métrage, Les Linceuls.

Et en marge de cette première projection, un premier teaser a été dévoilé pour faire patienter les admirateurs du maître canadien. Les premières images révélées semblent annoncer un film un peu différent du précédent effort de Cronenberg.

Là où Les Crimes du Futur se présentait comme un film très théorique, Les Linceuls semble davantage mettre l’accent sur l’aspect mystérieux avec une enquête qui devrait occuper une place importante dans l’intrigue.

Si cette dernière reste encore assez nébuleuse, on sait déjà qu’elle met en scène Karsh, un entrepreneur qui, suite au décès de sa femme, invente une technologie révolutionnaire permettant aux vivants de se connecter aux morts depuis leurs tombes. Quand plusieurs sépultures, dont celle de son épouse, sont profanées, Karsh se met à la recherche des coupables.

À la seule lecture de ce pitch, on se retrouve immédiatement en pures terres cronenbergiennes. Un monde bouleversé par une nouvelle technologie macabre (La Mouche, Chromosome 3, eXistenZ…) et une ambiance morbide mêlant étroitement, désirs et morts (Vidéodrome, Crash, Rage), nul doute que le cinéaste a décidé de poursuivre son œuvre dans des thématiques familières. Reste simplement à voir s’il retrouvera un peu de sa vitalité d’antan.

Le Canadien retrouvera pour l’occasion le Français Vincent Cassel avec qui il avait déjà collaboré sur Les Promesses de l’ombre et A Dangerous Method. Le comédien devrait incarner un double fictif du cinéaste ; Cronenberg présentant le film comme partiellement autobiographique.

Un temps annoncée au casting, Léa Seydoux, déjà présente sur Les Crimes du Futur, laisse finalement sa place à Diane Kruger (Vision), qui fait ainsi son entrée dans l’univers de Cronenberg. Si le retour de Viggo Mortensen avait aussi été évoqué, l’acteur fétiche du cinéaste ne rempile finalement pas pour une cinquième collaboration. Le film peut cependant compter sur la présence de Guy Pearce (Sans aucun remords) et Sandrine Holt (Terminator Genisys) dans les rôles secondaires.

Les Linceuls est présenté en compétition officielle au 77e festival de Cannes et sortira dans les salles françaises le 24 septembre prochain.

Timothée Giret