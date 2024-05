La nouvelle réalisation de Jon Watts, derrière les trois derniers Spider-Man , se dévoile dans un trailer rafraîchissant.

Wolfs marque les retrouvailles de Brad Pitt et George “What else” Clooney depuis la trilogie Ocean’s (2001-2007) et Burn After Reading (2008). Le duo, adepte de l’humour décalé et pince-sans-rire, semble retrouver la complicité de leurs précédentes collaborations.

Cette comédie, écrite et réalisée par Jon Watts (Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far from home, Spider-Man No way home) suivra deux professionnels chargés de nettoyer des scènes de crime dans la plus grande discrétion, qui se retrouvent appelés sur la même mission. Les deux hommes, plutôt solitaires, comprennent bien vite qu’ils devront se supporter et que la nuit sera plus longue que prévue.

Pitt et Clooney sont producteurs du projet via leurs sociétés respectives, Plan B Productions et Smokehouse Pictures, accompagnés par Apple. Sony Pictures Releasing distribue le film. Le casting comprend également Austin Abrams, Amy Ryan (Beau is afraid) et Poorna Jagannathan.

Jon Watts est surtout connu pour avoir réalisé les films Spider-Man du MCU avec Tom Holland, tous de grands succès au box-office, et pour être le créateur de la série Disney+ Star Wars : Skeleton Crew prévue pour 2024.

Sony et Apple avaient donné un avant-goût de la bande-annonce dès mardi avec un extrait cryptique, montrant Clooney en train de conduire une voiture aux côtés de Brad Pitt sur le siège passager, sans dialogue, rythmé par le bruit grinçant de l’essuie-glace.

Clooney évoquait dès janvier 2022 ses retrouvailles avec Brad Pitt dans les colonnes de Deadline, plaisantant sur le retour de leur « duo dynamique », et sur la sortie en salle du film : « Ç’a fini par être une de ces guerres d’enchères étranges qui se produit de temps en temps, et c’est devenu assez extrême. Apple est arrivé avec un très gros chiffre pour Brad et moi, et nous avons dit que nous aimerions prendre moins, tant que nous pouvons garantir une sortie en salles, et ils ont dit super ».

Les deux acteurs ont accepté une réduction de salaire personnelle en échange d’une sortie initiale en salle, en plus de la diffusion en streaming ultérieure.

Le film est attendu aux États-Unis le 20 septembre 2024, et une suite est déjà envisagée avant même sa sortie.

Christophe Laurent