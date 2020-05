La bande-annonce du nouveau Spike Lee, disponible dès le 12 juin prochain sur Netflix, laisse entrevoir une quête aussi nerveuse qu’envoûtante dans le Vietnam des années 1970.

La jungle, le napalm, Nixon, les images d’archives défilent au son de Time Has Come Today de The Chambers Brothers. Pas de doute, la bande-annonce du nouveau Spike Lee sur le retour de quatre vétérans afro-américains au Vietnam fleure bon les 70’s.

D’ailleurs, cet avant-goût s’ouvre sur une citation d’Apocalypse Now, le film culte de Francis Ford Coppola, référence sur le traitement du conflit meurtrier au cinéma. Le cinéaste engagé qui devait être le président du jury du 73e Festival de Cannes, connaît ses classiques.

De beaux panoramas et une verve maîtrisée à laquelle nous a habitué le réalisateur géorgien, sont au programme de cette chasse au trésor qui mène les héros sur les traces de l’un des leurs tombé au combat : leur chef incarné par Chadwick Boseman, star des Avengers et de Black Panther. Un pactole dont les ex-soldats veulent faire bénéficier leur communauté.

Au cours de ce voyage initiatique surgissent quelques têtes familières, le sourire de Mélanie Thierry, le flegme de Jean Reno et son accent français. Da 5 Bloods se fait attendre et laisse présager d’un succès quasi-assuré, à l’image de l’accueil reçu par Uncut Gems des frères Safdie, sorti sur Netflix en janvier dernier.

Au casting du drame figure notamment Delroy Lindo dans le rôle de Paul, l’un des personnages principaux. L’acteur britannique d’origine jamaïcaine a débuté sa carrière par une incursion dans le cinéma sur la guerre du Vietnam en jouant dans la suite d’American Graffiti en 1979, pour s’illustrer en 1992 dans Malcolm X de Spike Lee.

Autre habitué du cinéaste depuis le marquant Do the Right Thing en 1989, Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian) fait également partie de la distribution dans un rôle inconnu. Le Finlandais Jasper Pääkkönen, aperçu dans le Grand Prix du Festival de Cannes 2018 BlackKklansman, est aussi de la partie.

Une promesse alléchante qui se dévoilera le 12 juin prochain sur Netflix.