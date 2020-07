La bande-annonce de l’adaptation de la BD The Old Guard dévoile un joli potentiel avec Charlize Theron en héroïne badass, chef d’une bande de gardiens de l’Humanité immortels.

Charlize Theron en chef d’une bande de mercenaires de l’espace immortels et protecteurs de l’Humanité depuis des siècles. Pas de doute, le synopsis de The Old Guard, le film inspiré du roman graphique éponyme de Greg Rucka a de quoi susciter l’impatience de plus d’un spectateur. D’autant que les similitudes de ce nouveau rôle avec les registres dans lesquels l’actrice a déjà brillé par le passé (Aeon Flux, Mad Max : Fury Road), sont nombreuses.

Nommée aux Oscars 2020 pour sa transformation édifiante en Megyn Kelly (Scandale), cette dernière, qui ne reprendra pas son rôle de Furiosa dans l’Origin Story de son personnage (potentiellement joué par Anya Taylor-Joy dans une version jeune), incarnera donc Andy (Andromache de Scythie), héroïne de la BD plébiscitée aux États-Unis, leader de la Old Guard, contrainte de se battre alors que la longévité secrète des siens, sujette à convoitises, est sur le point d’être percée à jour.

Le trailer sorti ce 2 juillet annonce un film d’action futuriste entraînant, porté par une Charlize Theron charismatique – que l’on aperçoit à bord d’un véhicule militaire en plein désert – et une équipe de héros increvables d’ores et déjà attachants.

Aux commandes du long-métrage coécrit par Rucka et produit par Skydance se trouve la Californienne Gina Prince-Bythewood, réalisatrice des séries Girlfriends et Tout le monde déteste Chris, également scénariste et productrice. Le casting est constitué d’une belle brochette d’acteurs internationaux dont le Belge Matthias Schoenaerts (De rouille et d’os, The Danish Girl), Kiki Layne (Si Beale Street pouvait parler), l’Anglo-Nigérian Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave, Seul sur Mars) et l’Italien Lucas Marinelli (Chaque jour que Dieu fait, La Grande Bellezza).

Une œuvre intrigante, qui promet de renflouer comme il se doit le catalogue déjà bien garni de la plateforme. The Old Guard sera disponible le 10 juillet sur Netflix.