L’acteur américain serait actuellement en discussion pour incarner le tristement célèbre gourou dans un macabre biopic, qu’il produira également.

Scénarisé par Scott Rosenberg, qui s’est récemment illustré sur Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Venom, le film reviendra sur la vie de Jim Jones et ce qui sera considéré comme la plus grande perte de civils américains avant les attentats du 11 septembre 2001.

Issu d’un milieu populaire, le futur chef religieux se tourne très tôt vers l’église en participant à des évangélisations. Fort de son charisme et de ses convictions communistes, il fonde, en 1955, le Temple du Peuple. Basé sur l’égalité sociale, il justifie d’une belle image publique auprès de la classe politique de l’époque grâce à ses membres, principalement Afro-américains issus de ghetto de San Francisco. Souhaitant créer son propre marxisme, il appellera son mouvement « socialisme apostolique » et se revendiquera réincarnation de Jésus, Bouddha et Lénine.

C’est en 1977 qu’il déménage son culte au Guyana, petit pays d’Amérique du Sud, suite à une presse de plus en plus négative à l’égard de pratiques jugées abusives envers ses partisans. Avec 1000 adeptes, Jim Jones nomme son village de son propre nom : Jonestown. Leur but est de devenir une communauté agricole utopique.

Un an plus tard, certaines familles de membres du mouvement alertent le gouvernement sur le Temple du Peuple qui enfreindrait les Droits de l’Homme. Leo Ryan, un représentant politique, est dépêché sur place avec des reporters du Time et NBC pour enquêter. Alors qu’ils repartent avec une dizaine de fidèles souhaitant quitter le village, ils seront assassinés par d’autres adorateurs de Jim Jones, qui voit en ces départs une trahison.

Sachant qu’il ne pourra continuer son culte après le meurtre d’un mandataire du gouvernement, le gourou met en place un suicide collectif qui fera plus de 900 victimes dont 300 enfants. Les circonstances de ce sombre événement sont assez floues, notamment quant à la conscience des fidèles qui ont pu être drogués. La plupart des membres ont ingéré du cyanure dans du jus de raisin mais certains ont également été abattus par armes à feu.

Habitué des rôles historiques (Arrête-moi si tu peux, Aviator, The Revenant), Leonardo DiCaprio devrait donc prendre les traits de Jim Jones dans cette reconstitution. Actuellement, l’acteur est attendu dans Don’t Look Up, le prochain Adam McKay (The Big Short, Vice) sur Netflix le 24 décembre, avec Jennifer Lawrence (X-Men, Red Sparrow) où ils incarnent des astronomes persuadés que la fin du monde est proche.

Emilie Bollache