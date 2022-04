Après l’annonce de Sofia Boutella à la tête de la prochaine association entre Zack Snyder et Netflix, c’est maintenant au tour de Cary Elwes et Corey Stoll de rejoindre ce film de science-fiction du réalisateur d’Army of the Dead.

Le prochain blockbuster de Netflix, en partenariat avec Zack Snyder (Man of Steel, Justice League), entrera en production dès le mois prochain. Pour rappel, Rebel Moon suivra les habitants d’une paisible colonie aux confins de la galaxie, menacée par les armées d’un tyrannique régent nommé Balisarius. La colonie envoie alors une jeune femme (Sofia Boutella), au passé trouble, chercher de l’aide sur les planètes avoisinantes.

Cary Elwes a marqué la pop culture grâce à son rôle dans Princess Bride de Rob Reiner en 1987. Passé au second plan depuis, l’acteur de 59 ans effectue un come-back avec des apparitions dans Stranger Things ou La Fabuleuse Mme Maisel. Il sera prochainement introduit dans la franchise Mission : Impossible et le nouveau Guy Ritchie, Opération Fortune, aux côtés de Jason Statham.

Corey Stoll est, quant à lui, l’un des acteurs récurrents du show le plus populaire de Showtime, Billions. Il reprendra, en 2023, son rôle de Darren Cross / Yellowjacket dans le troisième opus du super-héros Marvel Ant-Man avec Ant-Man and the Wasp : Quantumania de Peyton Reed, réalisateur des deux précédents volets.

Michiel Huisman (The Haunting of Hill House) et Alfonso Herrera (Ozark) ont également été annoncés au casting qui compte déjà Charlie Hunnam (The Gentlemen), Djimon Hounsou (The King’s Man : Première Mission), Doona Bae (Cloud Atlas), Ray Fisher (True Detective), Rupert Friend (The French Dispatch), Stuart Martin (Miss Scarlett) et Jena Malone (Antebellum), en plus de Sofia Boutella (La Momie).

Rebel Moon pourrait avoir de nombreux spin-offs, à l’image d’Army of the Dead, dernière association entre Zack Snyder et Netflix, qui a donné naissance au prequel, Army of Thieves.

Snyder réalisera ce film de science-fiction, également écrit par ses soins avec d’anciens collaborateurs : Shay Haten (Army of the Dead) et Kurt Johnstad (300).

Emilie Bollache