Le réalisateur américain continue sa collaboration avec Netflix avec la production de son nouveau projet de science-fiction qui mettra en vedette Sofia Boutella.

Sur une idée originale de Zack Snyder et Kurt Johnstad (300, Atomic Blonde), le scénario est coécrit avec Shay Hatten (John Wick Parabellum, Army of the Dead). Le film prendra place sur une paisible colonie aux confins de la galaxie. Lorsqu’un tyrannique régent nommé Balisarius menace de ses armées la tranquillité des habitants, ceux-ci envoient une jeune femme au passé trouble trouver de l’aide sur les planètes voisines.

Après des mois de recherches pour trouver son actrice principale, c’est finalement Sofia Boutella qui a été retenue. Remarquée sur grands écrans grâce à son rôle d’acolyte de Samuel Jackson dans Kingsman : Services secrets de Matthew Vaughn, elle continue sur sa lancée avec La Momie d’Alex Kurtzman avec Tom Cruise et Annabelle Wallis.

Après le succès de sa première association avec la plateforme de streaming pour Army of the Dead, dont le prequel Army of Thieves est sorti le 29 octobre, Zack Snyder signe un nouveau contrat avec Netflix qui prendra donc la forme de Rebel Moon.

Fort d’une empreinte visuelle unique qui lui a valu le succès de 300 en 2006, le réalisateur avait pris les rênes du DC Universe avec Man of Steel (2013) puis Batman v Superman : L’Aube de la Justice (2016). Son Justice League, l’année suivante, échoit à Joss Whedon (Avengers) à la suite de problèmes familiaux. Il aura fallu la ferveur de toute une communauté afin de pousser Warner Bros à enclencher un Director’s Cut disponible sur sa plateforme HBO Max depuis mars 2021.

Aucune date n’a encore été annoncée pour ce nouveau projet.

Emilie Bollache