L’actrice Sofia Boutella tiendra le rôle vedette dans Settlers, un thriller de science-fiction se déroulant sur la planète Mars.

Premier long métrage de Wyatt Rockefeller, le film devrait suivre Ilsa, une réfugiée de la Terre qui, avec son mari et sa fille, s’est réfugiée sur la planète rouge. En compagnie d’un seul robot apprivoisé, ils tentent de vivre de récoltes et de survivre sur ce territoire hostile. La famille s’accroche à l’espoir d’une vie meilleure, mais tout est bouleversé lorsqu’un groupe d’assaillants armés jusqu’aux dents surgit des collines environnantes. La mère et la fille devront donc s’adapter à tout prix pour résister jusqu’à ce qu’il soit temps de riposter.

Selon le réalisateur, pour Variety : « Il s’agit d’une histoire sur la lutte d’une famille pour survivre dans un endroit étranger et hostile – comment sa vulnérabilité est exploitée et comment elle riposte. ».

Sofia Boutella tiendra le rôle principal, après ses apparitions dans La Momie, Atomic Blonde ou encore Kingsman : Services secrets. Elle sera accompagnée de la jeune actrice Brooklynn Prince (The Florida Project), Ismael Cruz Cordova (prochainement au casting de la série Le Seigneur des Anneaux pour Amazon Prime Vidéo) ou encore Jonny Lee Miller (Sick Boy de Trainspotting ou plus récemment le Sherlock de Elementary).

Les décors de la planète rouge seront des décors naturels ; le film a été tourné à la frontière entre l’Afrique du Sud et la Namibie.

Pour Sofia Boutella, ce nouveau projet s’ajoute à sa participation à la série SAS : Rogue Heroes, le nouveau projet du créateur de Peaky Blinders de Steven Knight.

Settlers est une coproduction entre trois sociétés. Julie Fabrizio pour Jericho Motion Pictures, Joshua Horsfield pour Intake Films et Johan Kruger pour Brittle Star Pictures. Ben Pugh (producteur de The Jane Doe Identity) est producteur exécutif. La distribution internationale sera assurée par la société de production londonienne Film Constellation.

Fabien Westherhoff, PDG de Film Constellation, a déclaré : « Wyatt Rockefeller a réalisé un western spatial dystopique à propos des combats pour sauver les gens que l’on aime. Avec des visuels époustouflants, un décor et des retombées émotionnelles, il gardera le public accroché à son siège. Nous avons hâte de présenter ce nouveau long métrage à nos distributeurs internationaux. ».

Aucune date de la sortie n’est pour le moment annoncée.

Maxence-Yahia Lequere