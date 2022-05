En parallèle de sa diffusion au Festival de Cannes ce vendredi 20 mai, le prochain film de George Miller se dévoile au travers d’une première bande annonce extravagante.

Dans la continuité du teaser publié le 19 mai, cette bande-annonce nous en apprend un peu plus sur ce conte des temps modernes, centré sur le personnage d’Alithea Binnie, incarnée par Tilda Swinton (The French Dispatch, Le tueur).

Solitaire et sans famille, elle mène une existence bien rangée avant d’acheter instinctivement une lampe enchantée dans le Grand bazar d’Istanbul. En essayant de la nettoyer, elle l’ouvre involontairement et libère le génie qui y était enfermé.

Celui-ci, joué par Idris Elba (The Suicide Squad, Infinity War), lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Bien consciente que les histoires de vœux finissent toujours mal, Alithea ne se laisse pas séduire aussi facilement.

Pour la convaincre, le génie lui raconte ses origines, ce qui permet à la narration d’effectuer une série d’allers-retours entre notre présent et un passé surréaliste. À la fin de la bande-annonce, Alithea annonce qu’elle a choisi son vœu, mais sa teneur demeure inconnue.

Sept ans après Mad Max : Fury Road, George Miller fait une nouvelle entrée fracassante dans le monde du cinéma. On y retrouve la folie visuelle du réalisateur, notamment grâce à un enchaînement de visions hallucinantes. Le récit du génie nous promet ainsi d’assister à une fabuleuse escalade d’excentricités. Si l’histoire reste encore mystérieuse, le film semble destiné à réinvestir l’imaginaire d’un orientalisme fantasmé, à mi-chemin entre les contes des mille et une nuits et le trip hallucinogène.

D’un harem burlesque à une bataille épique évoquant la tempête de sable de Fury Road en passant par des intrigues de cour, Trois mille à t’attendre se profile comme un assemblage frénétique de séquences à l’inventivité déchainée.

La sortie de ce trailer a été accompagnée par une première affiche, merveilleusement kitsch, qui exploite elle aussi la galerie de personnages hauts en couleur du long-métrage. D’innombrables figures saugrenues encadrent ainsi les personnages d’Idris Elba et de Tilda Swinton.

La carrière du cinéaste sera aussi bientôt marquée par le tournage de son futur film, Furiosa, la suite de Mad Max: Fury Road, qui devrait démarrer dans les prochains mois.

La sortie française de Trois mille ans à t’attendre est prévue le 24 août 2022, distribué par Metropolitan FilmExport.

Joffrey Liagre