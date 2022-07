Le film d’Andrew Dominik consacré à la vie de Marilyn Monroe dévoile sa première bande-annonce, avant une sortie prévue en septembre sur Netflix.

Après l’officialisation de sa participation au festival de Venise ce mercredi, le biopic adapté du roman éponyme de Joyce Carol Oates poursuit sa communication, dans la lignée du teaser publié au milieu du mois de juin.

On y retrouve une direction artistique qui s’inscrit dans un rapport particulièrement stylisé aux années 50, notamment par des jeux de clair-obscur sophistiqués. Les séquences montrées alternent du quotidien de l’actrice aux avant-premières encerclées de photographes.

Si la majorité des images sont en noir et blanc, certaines repassent en couleur, peut-être pour exprimer le tiraillement de cette star coincée entre son succès planétaire et ses aspirations personnelles.

C’est le sens de la phrase « watched by all, seen by none » (littéralement “regardée par tous, vue par personne ») qui annonce l’angle pris par Andrew Dominik pour aborder la vie de l’Américaine. La lutte entre l’icône Marilyn Monroe et la femme Norma Jeane Mortenson sera donc au centre du long-métrage.

Pour Ana de Armas, ce rôle signe l’achèvement d’une montée spectaculaire depuis sa révélation au grand public dans le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve en 2017. Après des prestations mémorables dans À couteaux tirés et Mourir peut attendre, elle aura l’occasion de déployer son talent pour représenter à l’écran toute la complexité de l’idole américaine.

Aux États-Unis, le film sortira avec une interdiction aux moins de 17 ans, conséquence de certaines scènes explicites qui ont provoqué quelques légers conflits entre la plateforme Netflix et le réalisateur Andrew Dominik. Ce dernier est un habitué des œuvres déconseillées aux mineurs, puisque ses précédents films L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford et Killing Them Soflty avaient tous les deux été rated-R (interdits aux moins de 17 ans sans accompagnateur).

Une nouvelle affiche a aussi été diffusée en parallèle de la bande-annonce. On y voit une moitié du visage de Marilyn, où l’éclat de son rouge à lèvre souligne l’aura glamour qui entourait l’idole.

Les premiers retours sur le film devraient être connus lors de la Mostra de Venise, au début du mois de septembre. Il faudra ensuite patienter un petit mois avant que le grand public y ait accès à son tour sur Netflix.

Joffrey Liagre