Pour son nouveau film annoncé en 2023, le réalisateur Jeff Nichols s’entoure pour la sixième fois de Michael Shannon qui rejoint Boyd Holbrook (Sandman) et Damon Herriman (Once Upon a Time… in Hollywood). Ces noms s’ajoutent à ceux déjà connus du casting : Austin Butler (Elvis), Jodie Comer (Le Dernier Duel) et Tom Hardy (Mad Max : Fury Road).

L’histoire de The Bikeriders est inspirée de photographie de Danny Lyon et de son livre de 1967 du même nom. À la fin des années 60, le reporter s’est intéressé aux motards hors-la-loi, allant jusqu’à devenir membre d’un club de Chicago afin de partager leur style de vie. Selon ses propres aveux, son travail sur The Bikeriders est une tentative de glorifier le motard américain.

Le film de Jeff Nichols sera, quant à lui, une histoire originale qui se déroule dans les années 1960 après la montée en puissance d’un club de motards fictif du Midwest. À travers la vie de ses membres, le club évolue d’un lieu de rassemblement à un gang plus sinistre, menaçant le mode de vie du groupe d’origine.

Révélé dès son second film, Take Shelter en 2011, Jeff Nichols séduit depuis la critique à chaque nouveau long-métrage. Mud : Sur les rives du Mississippi, avec Matthew McConaughey et Reese Witherspoon, fut nommé au Festival de Cannes et de Sundance en 2012. Midnight Special avec Joel Edgerton, Kirsten Dunst et Adam Driver était en lice pour l’Ours d’or à la Berlinale 2016. Loving, qui traite de la véritable histoire d’un couple à l’origine d’une loi contre toutes restrictions au droit du mariage en se fondant sur la couleur de peau aux États-Unis dans les années 50, était en compétition au Festival de Cannes en 2016.

Michael Shannon est actuellement à l’affiche de Bullet Train de David Leitch et Boyd Holbrook au casting de la série à succès de Netflix, Sandman.

