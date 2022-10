Kristen Stewart est devenue un visage récurrent des films d’Olivier Assayas. Le duo pourrait très bientôt être réuni pour un nouveau projet.

L’année 2022 a été prolifique pour Olivier Assayas, qui a réjoui ses fans avec Irma Vep, série qu’il a créée, écrite et réalisée. Les huit épisodes, produits par HBO, mettent en scène Alicia Vikander dans le rôle d’une actrice américaine partie en France pour reprendre le rôle mythique de Musidora dans un remake des Vampires de Louis Feuillade.

Après un caméo de Kristen Stewart dans la série, beaucoup espèrent que l’actrice de Sils Maria et Personal Shopper sera bientôt de retour aux côtés d’Assayas, dans un rôle principal. Un article de Forbes sur le défilé Chanel du 4 octobre dernier laisse entendre que Stewart, ambassadrice de la marque, et le réalisateur préparent un nouveau film ensemble.

À l’heure actuelle, aucun nouveau rôle n’a été annoncé pour Stewart depuis Spencer et Les Crimes du Futur et l’on ne sait rien de plus quant à un prochain film d’Assayas.

Aésane Geeraert