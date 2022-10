Viggo Mortensen repasse derrière la caméra pour un western féministe, The Dead Don’t Hurt, dans lequel il donnera également la réplique à l’actrice Vicky Krieps.

Deux ans après sa première réalisation, Falling, sélectionné dans de nombreux festivals comme Cannes, Sundance et Toronto, l’acteur américano-danois s’apprête à réaliser son deuxième long métrage.

Présenté comme un mélange de western et de romance, The Dead Don’t Hurt se centrera sur un couple, formé par Vivienne Le Coudy, une Franco-canadienne, et Holger Olsen, un immigré danois. Parti de San Francisco pour rejoindre la petite ville de Elk Flats et y entamer une nouvelle vie, le couple va être séparé par la guerre de Sécession. Vivienne va alors devoir survivre seul dans un monde hostile.

En plus de réaliser et d’interpréter l’un des rôles principaux, Viggo Mortensen écrit également le scénario et agira à la coproduction, aux côtés de Regina Solórzano (Annette, Bergman Island) et du producteur oscarisé Jeremy Thomas (Le Dernier Empereur, A Dangerous Method).

« The Dead Don’t Hurt révolutionne les codes du Western », a déclaré la coproductrice Regina Solórzano dans les colonnes de Variety « laissant de côté la guerre, pour assister à une histoire d’amour dénuée de tout archétype, et la lutte d’une femme déterminée à remporter la plus épique des batailles : survivre aux abus et à l’extrême violence sans jamais se trahir. »

Viggo Mortensen a ajouté : « Mon objectif est de rendre justice à l’histoire d’une femme particulièrement résistante, vivant dans une région sans foi ni loi et isolée du sud-ouest des États-Unis dans les années 1860. Vivienne est une femme brillante, courageuse, toujours honnête et directe, et capable d’une grande empathie. L’idée n’est pas seulement qu’une femme tienne le rôle principal dans un western, mais aussi qu’elle mène notre histoire, par sa nature farouchement intransigeante. »

C’est la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps (Phantom Thread, Bergman Island) qui incarnera cette héroïne forte et indépendante, aux côtés de Mortensen dans le rôle de Holger Olsen.

Garret Dilahunt (Ambulance, Army of the Dead), Tom Bateman (Mort sur le Nil), Danny Huston (Wonder Woman) et Lance Henriksen (Aliens, le retour et déjà présent dans Falling) viennent compléter le casting.

Le tournage de The Dead Don’t Hurt commencera le 12 octobre prochain en Ontario au Canada et à Durango au Mexique.

Timothée Giret